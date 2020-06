Associação dos auditores fiscais da Receita do Estado reelege presidente

O presidente Marcelo Ramos de Mello foi reeleito (com 362 votos dos 383 votantes), para comandar a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do RS (Afisvec) para a gestão 2020-2022. As eleições em chapa única para nova diretoria e Conselho Fiscal da entidade ocorreram por voto eletrônico. A entidade conta com 68 anos de história e congrega 812 auditores fiscais.