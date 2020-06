NAFs ajudam a acessar auxílio emergencial e na declaração do IR

Muitas vezes aquela informação que para estudantes de Ciências Contábeis e contadores parece simples faz toda diferença na vida de quem não entende do assunto. Pensando em ajudar a população com dificuldades principalmente no acesso ao auxílio emergencial pago pelo governo federal durante a pandemia e no envio da declaração do Imposto de Renda, os Núcleos de Apoio Fiscal (NAFs) passaram a oferecer atendimento online.

Por e-mail, Whatsapp ou redes sociais é possível obter informações e solucionar os problemas. O atendimento é gratuito e já ocorre com sucesso há algum tempo nas universidades interessadas.

No Rio Grande do Sul oito NAFs oferecem o atendimento virtual. Eles estão presentes em instituições de ensino de Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Viamão, Santo Ângelo e Santa Maria. As informações são da Receita Federal, que coordena o projeto em todo o País e mantém contato constante com cada unidade.

A mais recente integrante no Estado é a Universidade La Salle, de Canoas, que lançou seu NAF - o primeiro do município. A coordenadora do curso de Ciências Contábeis na Unilasalle, Patricia Coelho, lembra que o núcleo aproxima os alunos e professores da comunidade.

Núcleos de Apoio Fiscal do Rio Grande do Sul