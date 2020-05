Tarf retoma reuniões suspensas em abril e adota encontros virtuais

Com as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (Tarf), órgão colegiado vinculado à Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, passou a adotar reuniões virtuais. O Tarf, com sede na rua General Andrade Neves, 106, em Porto Alegre, é um colegiado de segunda instância administrativa, que julga litígios entre a Fazenda Pública Estadual e os contribuintes, decorrentes da aplicação da legislação tributária de ICMS, IPVA, ITCD e taxas.

As reuniões do Tarf estavam suspensas durante abril, devido à necessidade de isolamento. No período, juízes e defensores seguiram trabalhando nos processos em tramitação e foi definido um planejamento para a retomada das reuniões nos moldes do adotado por outros tribunais no País e no mundo, como no Supremo Tribunal Federal (STF), que tem realizado sessões e julgamentos virtuais.

Segundo o presidente do Tarf, Renato José Calsing, a adoção das reuniões virtuais foi discutida entre todos os membros do colegiado, que reúne juízes representantes dos contribuintes e da Fazenda Pública, bem como a Defensoria da Fazenda. "A medida está em consonância com as restrições impostas à grande parte das atividades neste período, mas que precisam ser mantidas, adequando-se aos novos formatos disponíveis e preservando a saúde de todos os envolvidos", avalia Calsing.

Para realizar as sessões na nova modalidade, foi publicada, no Diário Oficial do Estado do dia 15 de maio, a Resolução nº 001/2020, alterando o Regimento Interno do Tarf e permitindo que o presidente do colegiado possa determinar a realização de reuniões a distância mediante o uso de Tecnologia da Informação. O Tarf foi criado através da Lei nº 973, de 16 de janeiro de 1950, com o nome de Conselho Estadual de Contribuintes. É composto por duas Câmaras e o Tribunal Pleno, sendo que todos os seus integrantes, por força de lei são bacharéis em Ciências Jurídicas e Sociais.