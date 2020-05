MinutoIR acompanha o contribuinte durante a temporada de declaração

Faltando pouco mais de um mês para o fim do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2020, a Receita Federal ainda aguarda que aproximadamente metade dos contribuintes enviem o documento. A prestação de contas deve ser feita até o dia 30 de junho. Para tirar todas as dúvidas e ajudar a domar o Leão, o Jornal do Comércio criou a série de vídeos #MinutoIR , que traz dicas e informações para tornar a elaboração da declaração mais fácil.

Os episódios são didáticos e sobre vários temas. Eles trazem, por exemplo, um passo a passo para fazer a doação aos Fundos da Criança e do Idoso na hora de elaboração da declaração, explicam como o microempreendedor individual (MEI) deve informar seus rendimentos tributáveis e isentos e alertam sobre os erros mais comuns. Estes e outros assuntos estão entre os já abordados e mais conteúdo ainda está por vir.

Você pode assistir ao #MinutoIR através da Galeria de Vídeos do site do Jornal do Comércio ou do nosso canal no Youtube, clicando na playlist da série. Para acompanhar cada novo vídeo é só acessar as redes sociais do Jornal do Comércio. É possível participar mandando dúvidas e sugestões usando a #minutoIR.

O prazo para envio da declaração este ano foi prorrogado devido à pandemia do novo coronavírus. Mas é melhor não contar com a bondade do Leão mais uma vez. A data não deve mudar novamente e o melhor é não deixar para preencher e enviar na última hora.

O vencimento das cotas também foi prorrogado. A primeira cota vence no dia 30 de junho, enquanto as demais vencem no último dia útil dos meses subsequentes. A exigência de informar o número do recibo de entrega da última declaração também foi retirada.