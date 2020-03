Receita dá a receita

A Receita Federal, que em 2019 foi responsável pela administração de mais de 96% das receitas totais da União, atua desde a cobrança dos tributos e contribuições declarados, fiscalização dos tributos, orientação e atendimento aos contribuintes e o combate à repressão e controle aduaneiro. E tem a missão de fazer cumprir o ordenamento jurídico mediante ações que viabilizem a sua execução nos limites estabelecidos pelo legislador, sempre que possível facilitando o cumprimento das obrigações pelos contribuintes. A Declaração Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física é uma dessas ações.

Pioneira mundial na entrega de declarações da pessoa física por meio da internet, em 1997, a Receita Federal vem evoluindo métodos e sistemas voltados para facilitar o cumprimento das obrigações relativas ao Imposto. Programa Gerador, declaração online, aplicativos para smartphones, perguntas e respostas, são algumas das iniciativas que são aperfeiçoadas anualmente com essa finalidade e, ao final, possibilitar a arrecadação dos tributos que sustentam serviços e entidades que atendem a população. Ou permitir a devolução do imposto pago a maior, no caso dos contribuintes com direito à restituição, que este ano teve o seu calendário de pagamentos antecipado. Por isso, não esqueça: no próximo dia 30 de abril encerra-se o prazo de entrega da declaração do imposto de renda relativa ao ano-calendário de 2019. Se você optar pelo débito em conta para a primeira cota do imposto devido, a entrega deve ser efetuada até o dia 10/04. E, se tiver imposto a pagar, a cota única ou primeira cota devem ser pagas também até o dia 30/04. Qualquer dúvida, acesse a página de serviços na internet: receita.economia.gov/br/interface/cidadao/irpf/2020 ou procure as Unidades de Atendimento da Receita Federal.