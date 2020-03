Mudanças regulatórias estão entre os riscos para os negócios em 2020

Mais de 1000 executivos ao redor do mundo apontaram seus temores para 2020 em listagem produzida pela consultoria global ICTS Protiviti, especializada em ética e compliance. Na lista dos 10 principais riscos do ano, os 1.063 executivos, integrantes de conselho e líderes de organizações de diversos setores colocam em primeiro lugar o impacto de mudanças regulatórias. No ranking de 2019, esse quesito figurava na terceira posição. No Brasil, o risco tem forte impacto por conta da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), que entrará em vigor a partir de agosto, podendo afetar na criação e na entrega de serviços e produtos aos clientes.

Conforme explica Rodrigo Castro, diretor de riscos e performance na ICTS Protiviti e porta-voz da pesquisa no Brasil, este risco se mantém historicamente alto, mas aumentou em 2020. "O crescimento se deu devido à maior intensidade de regulações ligadas à privacidade de dados dos clientes, que ampliará a governança das empresas, impactando principalmente no desenvolvimento e lançamento de produtos. Toda e qualquer ação terá que ser muito bem pensada antes de executada para não impactar de forma negativa na sociedade", completa Castro.

Já o segundo risco mais significante da lista são as condições econômicas que influenciam no crescimento das empresas, conforme a visão de 70% dos respondentes. A pesquisa alerta a preocupação dos executivos no longo período de crescimento da economia norte-americana, que pode estar prestes a terminar, seguindo o ciclo natural de altas e baixas.

"A China apresenta sinais de desaceleração de sua economia, a segunda maior do mundo, com impactos globais na economia, inclusive com potenciais reflexos no Brasil. Esse cenário é agravado com a recente proliferação do Coronavírus no mercado chinês.

Os oitos risco restantes para o ano de 2020 estão atrelados à gestão de equipe, com a atração, a retenção, a capacidade e o plano de sucessão de colaboradores. Ameaças cibernéticas e competição com empresas nascidas digitais também surgem no top 10.

Ranking global

Impacto da mudança regulatória e do escrutínio na resiliência operacional, produtos e serviços Condições econômicas que impactam o crescimento Desafios de sucessão. Capacidade de atrair e reter os melhores talentos Capacidade de competir com empresas "nascidas digitais" e outros concorrentes Resistência à mudança da operação Ameaças cibernéticas Gerenciamento de privacidade, identidade e segurança da informação A cultura da organização pode não incentivar suficientemente a identificação oportuna e a escalada de questões de risco Manutenção da lealdade e retenção de clientes A adoção de tecnologias digitais pode exigir novas habilidades ou esforços significativos para aprimorar e capacitar novamente os funcionários existentes.



LGPD é o maior temor dos executivos brasileiros

Na visão geral da América Latina, o risco econômico é o mais latente

JAN ALEXANDER VIA PIXABAY/DIVULGAÇÃO/JC