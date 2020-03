A Contabilidade é ferramenta essencial para manter a harmonia de uma empresa, de uma família e até de uma nação. Por mais que passe despercebida no dia a dia, sem a contabilidade o sistema financeiro em geral viraria um caos. Quando falamos de contabilidade aplicada ao setor público, essa importância toma proporções ainda maiores, pois ela reflete diretamente na vida de todos, da União, dos estados, dos municípios, das organizações e das pessoas. Ainda assim, pouco se ensina sobre a contabilidade no contexto das finanças públicas.

Com base na experiência dos autores, o pós-graduação em Gestão Organizacional Pública pela Universidade do Estado da Bahia, Daniel Gomes Arruda, e o pós-graduado em Auditoria Contábil, Inaldo da Paixão Santos Araújo, "Contabilidade Pública: da Teoria à Prática", obra que chega a sua 3ª edição, revista e atualizada, preenche essa lacuna. Tal tarefa é realizada ao apresentar os principais conceitos e práticas da Contabilidade Pública, de acordo as principais normas utilizadas no Brasil, que vem adotando os padrões da International Financial Reporting Standards (IFRS), para o setor privado, e International Public Sector Accounting Standards (Ipsas), para a área pública.

Em uma linguagem clara e objetiva, o livro, ao longo de suas 416 páginas, apresenta desde os conceitos básicos sobre o tema, até as particularidades da escrituração dos fatos que afetam o patrimônio público, tratando, ainda, da composição dos níveis da administração pública no Brasil; de questões relacionadas ao orçamento público; de receita e despesa públicas; da classificação orçamentária; dos créditos adicionais e das demonstrações contábeis. Além disso, a obra de edição da Saraivauni traz exercícios gabaritados de concursos para carreira contábil, auditoria e fiscal. Trata-se de uma leitura recomendada para todos aqueles que possuem interesse em estudar o universo da contabilidade pública.

Contabilidade Pública: da Teoria à Prática; Daniel Gomes Arruda e Inaldo da Paixão Santos Araújo; Editora Saraivauni; 416 páginas; R$ 110,00.