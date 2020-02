Cálculo de tributos e formação de preços

O sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos do mundo. Os diversos tributos, as nomenclaturas e os cálculos originam muitas dúvidas, principalmente para os profissionais iniciantes ainda não familiarizados com os termos jurídicos e suas amplas margens para interpretações. Conhecer os cálculos e os princípios básicos tributários é fundamental para não cometer erros que impactam no custo e no lucro auferidos, além de evitar possíveis autuações dos órgãos fazendários e ajudar a solucionar problemas do dia a dia.

No livro "Cálculo de tributos incidentes nas operações comerciais e formação de preço", o autor Humberto Bredariol Martins aborda, de maneira ilustrada e de fácil compreensão, o cálculo de diversos tributos que incidem sobre as operações comerciais e a formação de preços, além dos aspectos básicos de tributação brasileira. Ao longo de suas 176 páginas, são trabalhadas questões como fato gerador, não cumulatividade, bitributação, base de cálculo, alíquota, substituição tributária, créditos e débitos, tributos "por dentro" e "por fora", além de outros temas relevantes. Ainda, é tratado um dos mais interessantes temas tributários: a influência de um tributo sobre outro, e como efetuar o cálculo quando dois ou mais tributos coexistem na mesma operação. Tudo isso trazendo as mais recentes modificações no sistema tributário, até a nova sistemática de cálculo do Simples Nacional 2018, decisões judiciais como a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS e notas sobre a Reforma Tributária.

A obra é um manual prático em linguagem objetiva para estudantes e profissionais que lidam com a tributação, tais como: compradores, vendedores, contadores, advogados e administradores. A leitura tem como objetivo fornecer ao leitor uma resposta, de modo objetivo e direto, para as principais questões tributárias acerca do cálculo e dos principais conceitos jurídicos, evitando o pagamento de valores desnecessários e a exposição à fiscalização.

Cálculo de tributos incidentes nas operações comerciais e formação de preço; Humberto Bredariol Martins; Paco Editorial; 176 páginas; R$ 44,90; disponível em versão digital.