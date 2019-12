Encerramentode Balanço2019

A Karlinski Treinamentos Empresariais promove, no dia 12 de dezembro, o Encerramento de Balanço 2019 (Procedimentos Contábeis e Fiscais). De acordo com a empresa, com a chegada do final ano, os profissionais da área contábil devem se atentar para o fechamento do balanço e também se prepararem para 2019, que terá novo Ministro da Fazenda com o novo governo. As exposições serão feitas com apoio do projetor de multimídia, e irão favorecer a participação ativa do aluno no processo. Serão praticados exercícios apostilados, motivo pelo qual se faz necessário a utilização de calculadora simples. A qualificação será ministrada pelo instrutor Rogério Bezerra Ramos e se destina a contadores, analistas, auditores, assistentes e auxiliares da área contábil, financeira, patrimonial e fiscal, estudantes e demais profissionais interessados no assunto. O local de realização será na Federasul, no Largo Visconde de Cairú nº 17 no centro de Porto Alegre, das 8h30min às 17h30min.

Mais informações pelo telefone: (51) 3062.4580.





NovoeSocialpara 2020

Com o objetivo de descomplicar as atualizações do novo eSocial para o próximo ano, a Fisconet Cursos apresenta, no dia 18 de dezembro, a qualificação "Descomplicando o novo eSocial para 2020". A ideia é discutir os impactos que gerados com as mudanças, bem como a contextualização delas. Ministrado pelo instrutor Rodrigo Tonetto Escobar, a qualificação destina-se aos profissionais das áreas contábil, fiscal, controladoria, administração de pessoal, recursos humanos, folha de pagamento e demais interessados no tema. Dividido em duas partes, a primeira etapa do curso apresenta conhecimentos fundamentais sobre o eSocial, como cadastramento, o impacto do EFD-Social nas empresas e seus envios. A segunda parte se concentra na análise do leiaute e dos eventos passo a passo, abordando as alterações para o ano que vem e as tabelas do eSocial. A qualificação acontecerá no Curi Palace Hotel, na rua General Neto nº 1279 no centro de Pelotas.

Inscrições e demais informações no telefone: (53) 4062-1400 ou no Whatsapp (51) 981-508-687.





Cobrança e recuperaçãode créditos

No dia 16 de dezembro, a IEF Cursos promove qualificação sobre cobrança e recuperação de crédito, apresentando estudos de casos, os principais conceitos, técnicas e ferramentas para avaliação. Além disso, o curso também se propõe a apresentar aos participantes modernas técnicas de cobrança ao consumidor, respeitando a atual legislação e proporcionando o conhecimento para otimizar o rendimento de suas funções. Ministrado pelo contador e administrador Marcos Alvarenga, a aula destina-se aos profissionais que atuam na análise de risco e concessões de crédito às pessoas físicas e jurídicas, bem como os demais interessados na análise de riscos de crédito. A metodologia do curso combina teoria e prática, com a apresentação dos casos combinado com a resolução dos problemas e exercícios para fixação. A qualificação acontecerá no Hotel Continental, no largo Vespasiano Julio Veppo nº 77, no centro de Porto Alegre, das 8h30 às 12h e das 13h às 17h30.

Inscrições e informações no telefone: (51) 3383-1141.