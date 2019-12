Ajuste Sinief determina manutenção atualizada de informações de produtos no banco de dados da SVRS

O Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais (Sinief) passa a exigir, desde setembro deste ano, que os fabricantes e proprietários de marcas preencham o cadastro do GTIN e as informações de seus produtos no Cadastro Centralizado de GTINs da Sefaz Virtual Rio Grande do Sul (SVRS). A norma faz parte dos ajustes do Sinief, de 13 e 14 de julho de 2019.

O GTIN (sigla em inglês para Número Global de Item Comercial) é a numeração que representa o código de barras padrão GS1. A medida está em vigor em todo o território nacional para as empresas que possuem seus produtos identificados com GTIN. A Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil é a entidade que cria e administra os códigos de barras no País.

Um bom cadastro proporciona também redução de custos operacionais, aumento da produtividade, abertura de mercado e aproxima ainda mais as empresas de seus parceiros e consumidores. O Cadastro Nacional de Produtos (CNP) conecta as informações dos produtos em todos os elos da cadeia produtiva para garantir a quem produz, distribui e comercializa o acesso com mais agilidade aos dados relevantes de cada produto.

O CCG é integrado ao Cadastro Nacional de Produtos (CNP) mantido pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil. "Por isso, é fundamental manter os dados atualizados", orienta João Carlos de Oliveira, presidente da entidade. O CNP conecta ainda as informações dos produtos em todos os elos da cadeia produtiva, para garantir a quem produz, distribui e comercializa, o acesso com mais agilidade aos dados qualificados e relevantes de cada produto.

A numeração do código de barras é uma chave importante para preencher corretamente a NF-e e a NFC-e. O código passa por validação na emissão desses documentos, nos campos cEAN e cEANTrib.

Ao adotar a padronização de informações e contar com uma base única e confiável de dados, é possível evitar riscos ligados ao cadastro de produtos, reduzir a possibilidade de penalidades por emissão de documentos fiscais incorretos, aumentar as vendas em função dos pedidos de compras mais precisos e diminuir as perdas - uma vez que cai o volume de devoluções e desperdícios devido a entregas e faturamento corretos.

O GTIN é um identificador para itens comerciais desenvolvido e controlado pela GS1, antiga EAN/UCC. Os GTINs, anteriormente chamados de códigos EAN, são atribuídos para qualquer item (produto) que pode ser precificado, pedido ou faturado em qualquer ponto da cadeia de suprimentos. O GTIN é utilizado para recuperar informação pré-definida e abrange desde matérias-primas até produtos acabados. GTIN é um termo "guarda-chuva" para descrever toda a família de identificação das estruturas de dados GS1 para itens comerciais (produtos). Os GTINs podem ter o tamanho de 8, 12, 13 ou 14 dígitos e podem ser construídos utilizando qualquer uma das quatro estruturas de numeração, dependendo da aplicação. O GTIN-8 é codificado no código de barras EAN-8. O GTIN-12 é mais utilizado no código de barras UPC-A, o GTIN-13 é codificado no EAN-13 e o GTIN-14 no ITF-14.

Já o Cadastro Nacional de Produtos é uma ferramenta que facilita a gestão e o controle da numeração de produtos cadastrados nos padrões globais de códigos de barras, facilitando a gestão dos produtos. Em um único ambiente é possível cadastrar as informações técnicas dos produtos, como peso, categoria, imagem, gerar os códigos de barras de cada um deles e até imprimir as etiquetas para colocar nas embalagens. O uso do código de barras permite que o processamento de compras e o registro de estoque dos produtos sejam mais precisos e rápidos. Graças a essa tecnologia, outras ferramentas de gestão também podem fazer uso dessas informações com maior facilidade e eficiência.

O cadastramento e gestão dos produtos no CNP é uma parte fundamental da transformação digital das empresas. Segundo Claudilena Murro, executiva de produtos da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, "a tecnologia é cada vez mais importante para apoiar as empresas em seus processos, independentemente de sua área de atuação ou do seu porte".

Bolsonaro aumenta imposto sobre remessas ao exterior para viagens

O presidente Jair Bolsonaro editou nesta quarta-feira uma medida provisória (MP) que aumenta as alíquotas de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre remessas de pagamentos ao exterior para cobrir gastos em viagens. A alíquota atual, de 6%, venceria no final do ano. Agora, haverá um crescimento gradual até 2024, chegando a 15,5%, para remessas de até R$ 20 mil.

Uma isenção nessa cobrança vigorou entre 2011 e 2015. Em 2016, a alíquota passou a ser de 25%, mas uma MP editada naquele ano reduziu o valor para 6% até o final de 2019. Agora, haverá um reajuste anual: 7,9% em 2020; 9,8% em 2021; 11,7% em 2022; 13,6% em 2023 e 15,5% em 2024.

O limite de gastos de R$ 20 mil vale apenas para pessoas físicas. No caso de operadoras e agências de viagem, o valor é de R$ 10 mil para cada passageiro.

A MP publicada nesta quarta-feira também elevou a alíquota sobre remessas para o arrendamento mercantil de aeronave ou de motores destinados a aeronaves. Havia uma isenção para essas operações, que deveria valer até o final de 2022. O texto, contudo, estabelece uma taxação com aumento a cada ano: 1,5% em 2020; 3% em 2021 e 4,5% em 2022.

Benefícios tributários agravam desigualdades regionais, diz Ministério da Economia

Os benefícios tributários agravam as desigualdades regionais, concluiu o Ministério da Economia, em estudo divulgado na semana passada. A 12ª edição do Boletim Mensal sobre os Subsídios da União faz uma análise sobre a alocação das 12 principais categorias de benefícios tributários concedidos pela União e distribuídos pela Federação.

A edição, elaborada pela Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (Secap) do Ministério da Economia, avaliou benefícios como o Simples Nacional, Rendimentos Isentos e Não Tributáveis do Imposto de Renda da Pessoa Física, entidades sem fins lucrativos e Zona Franca de Manaus.

De acordo com o trabalho, os estados mais pobres do País, como Maranhão, Piauí, Acre, Alagoas, Pará e Paraíba, receberam menos de um terço da média nacional dos benefícios tributários per capita, em 2018.

Além disso, acrescentou a secretaria, no ano passado, apenas os estados do Amazonas, Santa Catarina e São Paulo se beneficiaram mais de renúncias tributárias proporcionalmente ao que contribuíram para o Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no País.

Na esfera municipal, apenas 628 municípios - ou 11,3% do total - apropriaram-se dos benefícios tributários mais do que a sua participação na geração de riqueza (PIB). Essa frequência é bem superior em municípios das regiões Sudeste (21,7%), Sul (14,9%) e Centro-Oeste (10,3%) em relação a municípios das regiões Norte (2,4%) e Nordeste (1,6%) do País.

O estudo ainda demonstra que a estimativa do coeficiente de concentração dos gastos tributários per capita (0,42) supera o coeficiente de Gini (0,398) - usado para medir o índice de desigualdade social em que 0 corresponde a uma completa igualdade na renda e 1 corresponde a uma completa desigualdade.

Nesse sentido, segundo a secretaria, o estudo sugere que os benefícios tributários, na forma como são concedidos hoje, agravam as desigualdades regionais e não promovem equidade federativa.

De acordo com a publicação, as transferências da União possuem um perfil bem mais distributivo, já que 24,5% do total são destinados aos 20% da população com menor PIB per capita, enquanto 17,5% são direcionados aos 20% mais ricos.

Para a secretaria, o estudo revelou, ao analisar a distribuição da alocação espacial das principais políticas financiadas por gastos tributários, que o Simples Nacional - ainda que concentrado nas regiões com maior PIB per capita - foi a política que mais contribuiu para atenuar desigualdades regionais. Dessa forma, os benefícios tributários do Simples foram mais efetivos do que as políticas de promoção do desenvolvimento regional, como a Zona Franca de Manaus, a Sudam e a Sudene.

A secretaria explicou que, sob a ótica econômica, os subsídios são instrumentos de política pública que visam reduzir o preço ao consumidor ou o custo ao produtor.

Na União, há subsídios tanto em despesa (que são desembolsos efetivos do governo que constam como gastos no próprio orçamento e os creditícios, programas oficiais de crédito oferecidos a taxas de juros menores do que o custo de captação do próprio governo), quanto em receita (benefícios tributários, ou gastos indiretos do governo que configuram renúncia de receita e que utilizam a legislação tributária para atender a finalidades econômicas e sociais).

Confira o passo a passo