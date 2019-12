Ativos de uso e propriedades para investimento

A complexidade do mundo moderno impõe à Ciência Contábil novos desafios, uma vez que essas transformações trazem consigo novas formas de relacionamentos e novas formas de se relacionar com os mercados e as firmas. Atento a essas transformações, ainda que em decorrência de pressões internacionais, o Brasil iniciou, a partir de 2008, um processo de convergência às normas internacionais de contabilidade, tendo como expoente o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), o qual assumiu legalmente o papel de normatizador da contabilidade do setor privado brasileiro. A partir de então, diversos pronunciamentos foram emitidos e uma nova linguagem passou a vigorar na Ciência Contábil, alterando conceitos, sentidos e princípios. Esse novo cenário impôs aos profissionais da contabilidade, aos professores e, sobretudo, aos estudantes novos desafios cognitivos, como a redefinição do conceito de ativo, passivo, receitas e despesas. Esses novos conceitos introduziram novas perspectivas à contabilidade fazendo com que o conceito de ativo, por exemplo, passasse a ser muito mais abrangente e subjetivo. A presente obra, assim, tem como base os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que tratam de ativos imobilizados, intangíveis e propriedades para investimentos, assuntos geralmente estudados em disciplinas de graduação em Ciências Contábeis (Contabilidade Básica e/ou Contabilidade In­termediária). A proposta do livro é facilitar a compreensão do leitor a partir de comentários, exemplos e questões comentadas envolvendo os temas nela tratados. O seu diferencial é a forma clara e concisa com que os temas são abordados, fruto da experiência acadêmica do autor como docente em instituições pública e privada. A leitura inclui também apresentação resumida dos pro­nunciamentos que tratam de operações de arrenda­mento (CPC 06) e do teste de recuperabilidade de ativos (CPC 01), conteúdos necessários para a adoção das Nor­mas emitidas no Brasil pelos órgãos reguladores a partir desses pronunciamentos.