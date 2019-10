Cresce número de escritórios que adotam o conceito de BPO

A necessidade de redução de custos e otimização de processos é uma constante perseguida por empresas de todos os tamanhos e setores da economia. Na área contábil, os escritórios vêm solucionando esta máxima com a contratação de serviços de outsourcing ou terceirização de processos, especialmente aqueles mais repetitivos e que não estão diretamente ligados à essência da atividade das empresas contábeis e aqueles que apresentam maior risco.

Segundo levantamento da empresa ContabExpress, especializada no outsourcing de processos contábeis do País, a terceirização de processos no setor registou aumento de 80% entre janeiro e agosto de 2019. "Os escritórios de contabilidade buscam tecnologia de ponta e ganho de tempo para oferecer um atendimento mais personalizado aos clientes", diz o, Vitor Canineo.

JC Contabilidade - Qual o conceito de BPO?

Vitor Canineo - A sigla BPO se refere às iniciais de Business Process Outsourcing ou Terceirização de Processos de Negócios. Trata-se de uma oferta criada nos Estados Unidos para a entrega de serviços terceirizados. Genericamente, o BPO é um subconjunto de terceirização que envolve a contratação de operações e responsabilidades de um determinado processo do negócio para um provedor de serviços. As empresas que oferecem serviços terceirizados se especializam em áreas distintas, podendo desenvolver uma oferta altamente qualificada e a custo reduzido, porque operam com volumes elevados dentro de áreas determinadas.

Contabilidade - Quais os principais ganhos que ela pode trazer às empresas em geral?

Canineo - A terceirização de processos de negócios está relacionada ao ganho de eficiência, redução de custos, aumento de produtividade e o incentivo a capacidades inovadoras. O BPO é, portanto, uma fonte importante de vantagem estratégica. Desde pequenas startups até grandes multinacionais optam por buscar empresas de BPO para terceirizar processos. Essa tendência tem como motivação a oferta de serviços inovadores em um ambiente comercial altamente competitivo e em constante mudança. A principal vantagem que a terceirização de processos de negócios oferece a uma empresa é a flexibilidade. Ao terceirizar funções não essenciais e administrativas, o negócio pode alocar melhor seus recursos e seu tempo voltando-se para suas principais competências, como relacionamento com clientes, liderança de produtos ou excelência operacional.

Contabilidade - E no caso das empresas e setor relacionados à contabilidade e fiscal, como essa ferramenta ajuda no trabalho?

Canineo - A mesma tendência segue para o mercado contábil. Podemos citar que há, atualmente, dois perfis básicos de empresas de contabilidade: aquelas consolidadas, com grande carteira de clientes; e os negócios que estão em início de operação. Para ambos os casos as vantagens da terceirização de processos de negócios são inúmeras. Por exemplo, os escritórios já consolidados estão à procura de crescimento e expansão dos seus negócios de uma forma mais enxuta, ou seja, sem onerar os custos. Da mesma forma, os negócios contábeis em início de operação precisam criar uma operação de baixo custo para serem competitivos. Várias atividades desenvolvidas pelas empresas contábeis exigem grande dedicação de mão de obra e ainda geram risco aos negócios, porque são repetitivas e, portanto, passíveis de erros. Empresas como a ContabExpress oferecem uma mão de obra qualificada, tecnologia e processos eficientes para efetuar as atividades operacionais dos escritórios de contabilidade. Em contrapartida, os empresários contábeis focam estrategicamente no atendimento aos seus clientes e na entrega de uma contabilidade cada vez mais consultiva, com ganho de qualidade e participativa. E os clientes das empresas contábeis, por sua vez, podem contar com a disponibilidade dos contadores recebendo um suporte mais próximo e humanizado.

Contabilidade - De quanto foi o aumento experimentado na procura por este ano nesse tipo de serviço?

Canineo - Em 2019, houve um aumento de 200% na procura pela ContabExpress (BPO de serviços contábeis), pelos empresários contábeis.

Contabilidade - Como foi feita essa pesquisa?

Canineo - Durante a participação na Feira Nibo 2019, um dos maiores eventos contábeis no Brasil, houve um grande interesse dos empresários contábeis por utilizar estrategicamente o nosso centro de serviço compartilhado, terceirizando parcial ou totalmente os processos.

Contabilidade - A terceirização dos processos é segura?

Canineo - Sim, a responsabilidade técnica pela produção dos serviços operacionais fica a cargo da ContabExpress. Desta forma, o empresário contábil tem maior tranquilidade acerca de eventuais penalidades e multas aplicáveis decorrentes de eventuais erros ou atrasos na entrega de obrigações principais e acessórias. É claro que, ao terceirizar um ou mais processos de negócios, a empresa contratante precisa se atentar não só para a qualidade dos serviços oferecidos pelo novo parceiro, como também se precaver legalmente. Indicamos que, para manter um relacionamento comercial e profissional, a empresa contábil nomeie um gestor do contrato. É importante reforçar que a ContabExpress dispõe de Seguro de Responsabilidade Profissional para cobrir eventuais equívocos e respaldar seus clientes em caso de intercorrências. No modelo de negócio proposto pela ContabExpress, as preocupações com riscos trabalhistas também tendem a diminuir, devido a possibilidade de se operar com uma equipe mais enxuta.

Contabilidade - Na sua opinião, esse aumento no uso de BPO nas empresas brasileiras é semelhante à procura ou ao uso em outros países? Vocês trabalham em outros mercados internacionais?

Canineo - Sim, na verdade a terceirização de processos recebe forte influência de modelos implementados nos Estados Unidos e na Europa. Diversas multinacionais utilizam o BPO para aumentar a eficiência dos seus processos, levando em consideração também a redução de custos. Muitas vezes, estas multinacionais alocam seus processos em outros países aproveitando o capital intelectual local e custos mais acessíveis de mão de obra. Sobre a nossa atuação no mercado internacional, considerando o nosso crescimento nos últimos anos, estamos ganhando bastante visibilidade no mercado externo, gerando novas demandas e oportunidades de negócios nas áreas de soluções financeiras e gestão tributária. Temos clientes no Canadá, Estados Unidos, China e Argentina.

Contabilidade - Vocês utilizam tecnologia e sistemas criados aqui no Brasil? Por quê?

Canineo - Sim, utilizamos sistemas de mercado e alguns softwares desenvolvidos internamente.

Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas empresas contábeis que podem ser minimizadas ou até sanadas com a contratação de serviços de terceirização de processos?

Canineo - As grandes dificuldades estão relacionadas à centralização da operação da empresa no contador e ou principal sócio da organização, fato que ocorre com a maioria dos contadores. Esta vinculação do contador diretamente com o operacional, time e equipe, e a inexistência de outros líderes capazes de assumir tarefas que exigem decisão têm como consequência o retrocesso na tecnologia adotada pela empresa, a dificuldade de customização de processos, falta de capacidade para se adaptar às mudanças e uma lentidão no crescimento e captação de novos clientes. Quando fica concentrado na operação, o contador não tem tempo para acompanhar as inovações tecnológicas do mercado de contabilidade. Outra variável é a falta de caixa a médio a longo prazo para investir no desenvolvimento tecnológico.

Contabilidade - Que tecnologias você aposta que se tornarão indispensáveis nos próximos anos na área de tributos, organização de informações empresariais e auditoria?

Canineo - A grande maioria das tecnologias desenvolvidas para o setor de contabilidade já foca, atualmente, a customização de processos e evitam ao máximo o trabalho manual para minimizar erros. A médio e longo prazos, tecnologias como inteligência artificial, machine learning e a infraestrutura de computação em nuvem, serão realidade também no nosso setor, tudo com foco na melhoria do atendimento ao cliente, ganho de eficiência nos processos de negócios - para realizarmos mais com menos recursos - e redução de custos.