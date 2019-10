A Faculdade Brasileira de Tributação (FBT) viabiliza, no dia 30 de novembro, o curso presencial sobre crimes contra a ordem tributária. A qualificação, que também ocorrerá à distância, faz parte do curso de extensão do programa de pós-graduação em Especialização em Direito Tributário e Contabilidade Tributária.

Ministrado por Francis Rafael Beck, mestre em Direito pela Unisinos, a qualificação se propõe a abordar a infração penal e o ilícito tributário, a análise das características dos crimes contra a ordem tributária nacional, a ação penal e o inquérito policial, bem como a responsabilidade de sócio, diretor, gerente e administrador da empresa.

A qualificação se destina aos profissionais da contabilidade e aos gestores e administradores de empresas com interesse no tema. Das 8h30 às 13h, a aula acontecerá na sede da FBT, na rua Felpie Neri, nº 172, no bairro Auxiliadora em Porto Alegre.

Inscrições e demais informações no telefone: (51) 3073-1001 ou no site: fbt.edu.com.br.

Consolidação de Balanços do Exercício de 2019

Nos dias 7 e 8 de novembro, o Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos (IGAM) promove o curso sobre encerramento contábil, DCASP, notas explicativas e consolidação de balanços do exercício de 2019. O conteúdo inclui conceito de entidades contábeis para efeitos de encerramento do exercício; escrituração contábil e encerramento; conciliações anteriores ao encerramento do exercício; ajustes, registros por competência e provisões necessárias antes do encerramento do exercício.

Além disso, o curso busca aprofundar as noções sobre balanços, considerando o balanço orçamentário, financeiro e patrimonial, assim como as demonstrações das variações patrimoniais e dos fluxos de caixa. O curso se destina aos profissionais da contabilidade e servidores do Poder Executivo e Indiretas. Ministradas pelos instrutores Bruna Travi, Daiana Vier e Paulo Flores, as aulas ocorrerão na sede do IGAM, na Rua dos Andradas, 1560 no centro de Porto Alegre. No dia 7, a qualificação acontecerá das 9h às 11h45 e das 13h45 às 17h. No dia 8, das 9h às 11h.

Informações no telefone (51) 3225-5719.





Cursos de Ciências Contábeis

O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) promove, no dia 4 de novembro, o Encontro Estadual de Coordenadores e Professores dos Cursos de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul. O encontro será na Escola de Gestão e Negócios da Unisinos, na avenida Dr. Nilo Peçanha, 1600, no bairro Boa Vista em Porto Alegre. A palestra sobre metodologias ativas no ensino de Ciências Contábeis será conduzida pelo palestrante Ivam Peleias, com coordenação de Clóvis Kronbauer.

Às 10h45, Maria Vendruscolo apresenta o fórum de reflexão sobre as competências profissionais, metodologias ativas e um currículo disruptivo. Na parte da tarde, cinco oficinas temáticas sobre capacitação docente iniciam às 13h30, com os temas: design thinking aplicado à contabilidade; problem based learning; ensino com pesquisa; sala de aula invertida; ferramentas tecnológicas em sala de aula. Logo após, às 15h, uma apresentação das percepções das oficinas realizadas fecha o evento.

Inscrições pelo site www.crcrs.org.br.