A presente obra é pioneira no campo das prestações de contas que são elaboradas e apresentadas pelos tutores e curadores, sendo proveitosa, também, a todos aqueles que, de alguma forma, têm que lidar com a prestação de contas em razão de tutela ou curatela, consti­tuindo ferramenta muito útil a guiar o leitor com segurança nessa tarefa, por vezes árdua, mas indispensável ao bom funcionamento dos institutos da tutela e da curatela. "Prestação de Contas em Tutelas e Curatelas - Uma Abordagem Conceitual e Prática" tem por objeto a prestação de contas em tutelas e curatelas e, por objetivo, demonstrar como deve ser estruturada em sua elaboração e a forma como deve ser apresentada à Justiça, à luz das disposições normativas que regem o assunto, além de abordar de forma clara e ob­jetiva o rito processual que envolve a matéria. Contém instruções para todas as fases que envolvem a elaboração de uma prestação de contas, apresentando, ainda, modelos e casos práticos para um melhor entendimento dos lei­tores e usuários dessas informações. Profissionalmente, a obra é indicada aos tutores, curadores, advogados, defensores públicos, contadores, peritos contadores, aos membros do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal, aos magistrados que atuam na esfera cível, integrantes das Varas de Família, das Varas de Órfãos e Sucessões e das Varas de Infância e da Juventude, podendo, ainda, servir como fonte de pesquisa para acadêmicos, tanto da área de direito como de contabilidade, no que tange a elaboração de artigos, monografias, dissertações e teses. Este livro é o resultado de várias situações vivenciadas, tanto na atuação dentro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios como fora dele, na sua participação como assessores e consultores, junto a tutores e curadores e abrange, dessa forma, visões diferenciadas, decorrente da larga experiência dos autores, além das respectivas formações acadêmica e profissional, principalmente na atuação junto à Justiça, como peritos contábeis.