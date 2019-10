O Centro de Capacitação Profissional (Cenofisco) promove, no dia 28 de outubro, o curso "Ativo Imobilizado, Intangível e Leasing (Financeiro e Operacional)", em Porto Alegre, das 8h30min às 17h30min. O curso tem como objetivo transmitir aos participantes informações relativas aos bens que compõe o Ativo Imobilizando, sua depreciação, créditos para PIS e Cofins, contabilização de aquisições e vendas, apuração de ganho ou perda de capital, o Intangível, bem como o Leasing (Financeiro e Operacional) atualizados pelas alterações promovidas pela Lei 11.638/2007 e 11.941/2009 e Resoluções do CFC. Destinado a profissionais da área contábil, financeira, patrimonial, administrativa, fiscal e demais pessoas interessadas no assunto, a qualificação tem como instrutor o bacharel em Ciências Contábeis pela UFRGS, José Fernando Gado Torres. O local de realização será na Macro Office (rua Piauí, 183 - Santa Maria Goretti). Informações e inscrições pelo telefone (51) 3411.9467 ou pelo e-mail cursos.rs@cenofisco.com.br.

EFD-Reinf e a DCTFweb 2019 (Código RS-05095)

O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado do Rio Grande do Sul (Sescon/RS), promove, no dia 28 de outubro, o curso "EFD-REINF e a DCTFweb 2019 (Código RS-05095)", das 8h30min às 17h30min, em Porto Alegre. Destinado a Profissionais da área contábil, técnicos contábeis, analistas, assistentes e auxiliares das áreas Contábil e Fiscal, estudantes de contabilidade, profissionais da área jurídica e qualquer interessado na área contábil-fiscal, a qualificação tem como objetivo analisar a nova legislação que institui a EFD Reinf e da DCTFweb, mais dois arquivos do projeto Sped a serem entregues a partir de 2018 e 2019, bem como analisar todos os campos de preenchimento, os campos obrigatórios, a forma de preenchimento, as validações e erros do sistema, bem como a forma de entrega e as penalidades pela não entrega ou atraso de envio da declaração. A habilitação será ministrada por Francisco Laranja no Auditório do Sescon-RS (rua Augusto Severo, 168 - São João). Mais informações através do telefone (51) 3343.2090.

Contideia discute temáticas contábeis

A Rede Ideia Certificação Digital promove, em parceria com o escritório Rossi Maffini Milman e Grando Advogados, o lançamento do Contideia, uma série de encontros que serão realizados para promover a discussão de diferentes temáticas e tem a pretensão de atingir os mais diversos públicos. Nesta primeira edição, o evento será voltado para os seus parceiros de negócios, os contadores. A ideia da empresa é promover uma palestra com um advogado sobre Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e deverá contar com 100 convidados que estarão representando os maiores escritórios de contabilidade do Estado. A inauguração acontecerá no dia 25 de outubro, das 8h30min às 12h, no auditório do Walk Offices Praia de Belas (av. Praia de Belas, 1212 - 1º andar). Mais informações pelo número (51) 3516.7090.