Orçamento de empresas

O Orça­mento Empresarial é uma poderosa ferramenta de planejamento estratégico-financeiro, que vai além de prever re­ceitas e despesas. O processo orçamentário se constitui em um balizador do cumprimento das metas fixadas para os respectivos setores e exercícios - com o devido e imprescindível acompanhamento. Assim, por seu caráter científico-informativo, "Orçamento Empresarial Como Instrumento Gerencial", do pós-graduado em Eco­nomia Aplicada para Executivos pela FGV/SP e Bacharel em Ciên­cias Contábeis pela Universidade Cidade de São Paulo Tomislav R. Femenick é mais do que um guia demonstrativo das etapas do planejamento e do controle orçamentário. Por trás de seus sete capítulos, é possível encontrar um manancial de informações que demonstram as vantagens de se fazer uso dessa ferramenta gerencial, dando luz a múltiplas interpretações. Em torno das abordagens que envolvem o Orçamento, principalmente o Orçamento Plurianual, o autor destaca a relação do tema com a globalização e a tecnologia da infor­mação e seus reflexos, afirmando que "hoje se deve analisar a empresa, no tempo da globalização da economia, processo esse que vem derrubando as fronteiras dos países, conferindo liberdade ao trânsito de capitais, tecnologias e produtos", claro que com avanços e recuos - sendo os avanços maiores. Essa nova leitura mercadológica tem feito com que tanto os profissionais como os setores empresariais público-privados procurem se adaptar a novas rotinas, buscando soluções cada vez mais eficazes com vistas a aumentar a sua produtividade. Sem dúvida, a tecnologia tem sido uma ferramenta competitiva e grande aliada. Com isso, ganham os profissionais, as organizações e a sociedade. É benéfico que esse aspecto também seja contemplado nesta obra. Ao longo de suas páginas, o livro demonstra um conteúdo de interesse não somente dos estudantes de Ciências Contábeis, contadores e professores, mas, principalmente, de gestores, pois envolve a saúde de qualquer organização, seja pública ou privada.