Teoria e prática da auditoria

A auditoria, entre os seus diversos campos de atuação, tem recebido maior atenção no debate dentro das Ciências Contábeis, . Pensando nos estudantes e concursandos da área, Silvio Aparecido Crepaldi e Guilherme Simões Crepaldi elaboraram um projeto pedagógico-editorial que, além de enfatizar a excelência didática de seus textos, propicia uma fonte de consulta rápida e prática que alia o estudo dinâmico e a completa revisão da Auditoria Contábil para exames e concursos.

Em "Auditoria Contábil - Teoria e Prática", os autores destacam a parte prática da auditoria, incluindo rotinas reais analisadas e interpretadas, acompanhadas dos respectivos "pareceres" e de observações esclarecedoras. Ao longo do texto, a obra busca mostrar que a auditoria é uma técnica que objetiva obter elementos de convicção que permitem julgar se os registros foram efetuados de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade.

Além disso, a obra compromete-se a auxiliar o leitor a visualizar se as demonstrações contábeis decorrentes refletem adequadamente a situação econômico-financeira do patrimônio, os resultados do período administrativo examinado e as demais situações nelas demonstradas.

Em 560 páginas, a publicação se apresenta como um manual para o Exame de Suficiência, cuja aprovação é requisito para a obtenção ou restabelecimento de registro profissional nos CRCs. Ainda, faz-se útil para o Exame de Qualificação Técnica para registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) do CFC.

Com foco na didática, a obra serve como livro-texto para a disciplina de Auditoria dos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis, Administração de Empresas, Ciências Econômicas e Análise de Sistemas de Informação. De forma prática e objetiva, a 11ª edição do livro serve como um manual de consultas para contadores, administradores, economistas e analistas de sistema, bem como para empresários e gerentes de auditoria envolvidos no processo de formação e treinamento de auditores.

Editora Atlas; 560 páginas; R$ 127,00; disponível em versão digital