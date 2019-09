Uma visão prática do Compliance

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Qual a razão do Paraguai, embora com melhores condições de clima e recursos, ter uma qualidade de vida e de desenvolvimento muito piores que a Dinamarca? Amadurecimento institucional é a explicação. No Brasil, o Estado fragilizado por um sistema político em esgotamento, somado a um meio empresarial acostumado a receber benesses imerecidas, tem sido a causa de problemas sociais por décadas.

Felizmente, nem tudo está perdido, empresas multinacionais têm contaminado as relações entre empresa, Estado, consumidor e cidadão de forma contundente. Tais companhias estrangeiras, fortemente reguladas nos seus países de origem, têm mudado o comportamento e trazido para o Brasil boas práticas empresariais, como respeito ao meio ambiente, aos acionistas, aos consumidores e aperfeiçoando as relações com o Estado. Há muito por ser feito, mas o Brasil está mudando rapidamente e para melhor.

Em "Compliance, Ética, Responsabilidade Social e Empresarial", o autor Luis Roberto Antonik se utiliza a experiência de anos de trabalho como gestor de grandes companhias estatais e multinacionais para trazer uma visão prática sobre o tema..

Os capítulos são divididos em partes distintas entre si, entretanto, formam um conjunto lógico e encadeado de conhecimentos. Trata-se de um assunto atual, pois a falta de instituições sólidas e, consequentemente éticas, leva as empresas à prática de atividades fora do ambiente convencional. Neste livro, o leitor também encontrará detalhes sobre: Delação premiada, Acordo de leniência, Lobby, Agentes reguladores, Accountability, Cultura organizacional, Associações de classe.

Aliada a esse fator, o pior, o formato de estrutura do Estado Brasileiro, cujo modelo encontra- se em fase final de esgotamento, o chamado Presidencialismo de Coalizão, o qual se tornou Presidencialismo de Cooptação, acabou por 'desprofissionalizar' totalmente a gestão do Estado, nas três esferas, pois, para acomodar seus correligionários, os políticos os colocam em posições técnicas para as quais estas pessoas não possuem o menor preparo.

Compliance, ética, responsabilidade social e empresarial; Luis Roberto Antonik; Alta Books; 336 páginas; R$ 81,00