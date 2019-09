Inconformidades no SIAPC/PAD

O Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos (IGAM) promove, nos dias 10 e 11 de setembro o curso "Inconformidades Geradas pelo SIAPC/PAD em Relação ao Orçamento, Contabilidade e Financeiro".

A qualificação busca aprofundar os conhecimentos sobre o SIAPC/PAD, analisando a base normativa, os conceitos do programa, quem deve assinar e enviar e os prazos existentes. Além disso, o curso traz: a apresentação dos avisos mais recorrentes no envio do PAD, assim como as suas soluções, as conferências a serem realizadas nas informações apresentadas no RVE e outros pontos relevantes relacionados.

As aulas são destinadas a contadores, contabilistas e demais servidores que atuam na Contabilidade e elaboração dos relatórios encaminhados ao TCE/RS e serão ministradas por Adriana Richato, Bruna Travi e Daiana Vier. A qualificação acontece na sede do IGAM, na Rua dos Andradas, nº 1560, no centro de Porto Alegre. Informações (51) 3225-5719.

Passo a Passo - DCTFWeb

Com o objetivo de orientar os participantes sobre a nova obrigação eletrônica DCTFWeb e suas funcionalidades, o Centro de Capacitação Profissional Cenofisco promove curso sobre o tema no dia 5 de setembro, das 8h30 às 17h30.

Além de buscar ensinar o funcionamento da obrigação e como prevenir passivos pelo preenchimento incorreto de informações, a aula visa aprofundar os conhecimentos sobre o sistema. Dividida em 20 tópicos, a qualificação também a aborda os tipos de acesso, penalidades, classificações, relatórios, créditos vinculáveis, dados cadastrais do contribuinte, edição de uma DCTFWeb, entre outras questões debatidas no programa didático.

Ministrado pela instrutora Janine Esteves, o curso destina-se a contadores, assistentes, analistas, profissionais da área do RH e outros interessados no assunto. A aula acontece na Macro Office, rua Piauí, nº 183, no bairro Santa Maria Goretti em Porto Alegre. Inscrições e informações no telefone: (51) 3411-9467.

Retenção de tributos federais

Visando demonstrar aos participantes os detalhes inerentes às retenções dos tributos federais (INSS, PIS, Cofins, IR, CSLL) e seus impactos na EFD Reinf, a Karlinski Treinamentos Empresariais oferece curso nos dias 23 e 24 de setembro, das 8h30 às 17h30.

No dia 23, o curso acontece na FTEC Unidade Caxias do Sul, na rua Gustavo Ramos Sehbe, nº 107, no bairro Cinquentenário em Caxias do Sul. No dia 24, a aula será na Federasul, no largo Visconde de Cairú, nº 17, no centro de Porto Alegre. Destinado a contadores e profissionais das áreas fiscal, contábil e financeira, a qualificação será ministrada pelo instrutor Elielton Souza.

Segmentado em três etapas, o programa da qualificação traz um aprofundamento nos conceitos e práticas do IR na fonte e as retenções dos tributos federais, assim como alíquotas, serviços e prazos de recolhimento, bem como apuração das bases de cálculo e

especificidades de determinados segmentos. Informações no telefone: (51) 3062-4580.