Executivos e gestores na área contábil

Para um funcionamento mais otimizado dentro das organizações, cada vez mais se faz necessário o entendimento por parte dos gestores e executivos sobre determinadas atividades realizadas dentro da empresa. Além disso, a aproximação dos profissionais da contabilidade com a área de gestão também aponta para um novo cenário de atividades desempenhadas dentro de uma empresa.

Pensando nessa nova realidade, José Marion, Adalberto Cardoso e Ricardo Rios lançam o livro digital "Contabilidade para Executivos", abordando os princípios básicos relativos à contabilidade empresarial para auxiliar executivos e gestores em tomadas de decisão. Com uma planilha editável de fluxo de caixa para download e videoaulas online para facilitar estudos e planejamentos, o livro é dividido em três partes, relacionando: conceitos de contabilidade e patrimônio, principais relatórios contábeis para as tomadas de decisão e resoluções com base nas demonstrações financeiras.

Na primeira parte, os autores introduzem ideias acerca do que é contabilidade e do que é patrimônio. Na segunda, voltada para as demonstrações financeiras, é trabalhada questões sobre: relatórios contábeis, balanço patrimonial, grupo de contas do balanço patrimonial, notas explicativas e evidenciações, bem como especificidades das demonstrações, como lucros ou prejuízos acumulados e mutações do patrimônio líquido.

Já na última seção da obra, o texto se concentra nas decisões referentes ao endividamento, capital de giro, liquidez, imobilizações, comportamento das despesas em relação às vendas e à rentabilidade, assim como análises dos fluxos de caixa e da demonstração do valor adicionado. Além disso, o livro apresenta materiais extras, como as videoaulas, utilizados para aprofundar o conhecimento prático nas questões abordadas pela publicação.

A leitura é indicada para gestores e executivos que buscam compreender com maior embasamento o papel e o funcionamento da contabilidade dentro de suas organizações, assim como profissionais da contabilidade que buscam se atualizar sobre novos campos e relações de trabalho.

Contabilidade para executivos; José Marion, Adalberto Cardoso e Ricardo Rios; Atlas; 232 páginas; R$ 55,00; disponível em versão digital