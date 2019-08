Convenção de Contabilidade começa nesta quarta-feira

De hoje até sexta-feira, a Fundaparque, em Bento Gonçalves, recebe a XVII Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul. A expectativa é de reunir 2 mil pessoas em torno do tema "Disrupção Contábil: Técnica, Digital e Cultural", com o objetivo de inovar conceitos, repensar processos e readequar estruturas, a partir de plataformas integradas e do uso de inteligência artificial.

O futuro e as perspectivas do setor contábil serão abordados por mais de 40 palestrantes, como Gil Giardelli, Rick Chesther, Paulo César Tinga, Jeanette Halmenschlager Lontra, Valéria Almeida, entre outros. O evento também contará com a apresentação de 25 trabalhos científicos, classificados conforme avaliação do Comitê Científico. Para os estudantes, a final da 1ª Copa RS de Contabilidade também será realizada durante a convenção.