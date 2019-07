A Karlinski Treinamentos Empresariais está promovendo o curso "CPC/IFRS 2019 - Novas regras contábeis - Revisões NBC TG", previsto para ocorrer entre os dias 8 e 9 de agosto, das 8h30min às 17h30min - totalizando 16 horas de aula - no prédio do Palácio do Comércio, mais precisamente no quinto andar do largo Visconde de Cairu, 17.

A capacitação tem por objetivo transmitir aos participantes conhecimentos necessários para correta aplicação das novas regras contábeis vindas para o Brasil pelas Normas Brasileiras de Contabilidade - Técnicas Gerais (NBC-TG). Em especial, para 2019, temos as relativas à revisão da NBC TG 06 (R3), relativo a arrendamentos mercantis respectivamente.

O curso é destinado para contadores, analistas e assistentes contábil e fiscal, controladoria e diretores das empresas. O professor responsável pela aula é Rogério Bezerra Ramos, especialista em Direito Tributário, que atuou como consultor tributário da IOB por 15 anos. Informações pelo telefone (51) 3062-4580.

Contabilidade na Era Digital

A Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) está promovendo a oitava edição do Encontro Nacional dos Contabilistas das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, desta vez com o tema "Contabilidade na Era Digital - Rompendo fronteiras no mundo em transformação", que acontece na Avenida das Nações Unidas, 12.551, em São Paulo, durante o dia 1 de agosto, das 9h às 17h.

O encontro tem como objetivo de promover um fórum de debates técnicos voltados para os profissionais atuantes no segmento de previdência complementar, visando à sua atualização e ao aperfeiçoamento técnico, com foco em ampliar a transparência e a credibilidade, e em identificar novas soluções.

Destina-se a dirigentes, conselheiros, profissionais da área contábil, de governança corporativa, de gestão de riscos e controles, atuarial, jurídica, de investimentos entre outras do segmento de previdência complementar e afins. Informações adicionais podem ser obtidas no telefone (11) 3043-8783.

Aspectos fiscais da construção civil

O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Rio Grande do Sul (Sescon-RS) está promovendo a capacitação "Contabilidade e Aspectos Fiscais da Construção Civil", que acontece no dia 13 de agosto, das 8h30min às 17h30min - totalizando oito horas de aula - no Auditório do Sescon-RS em Porto Alegre, localizado na rua Augusto Severo, 168.

O curso tem o objetivo de capacitar o participante sobre a forma de lançamento e controle dos fatos contábeis gerados por uma empresa de construção civil, as obrigações acessórias envolvidas, preenchimento da ECD e da ECF, e aspectos fiscais relativos a IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e ISSQN. A aula é destinada para profissionais da área contábil, técnicos em contabilidade, analistas, assistentes e auxiliares das áreas contábil e fiscal de indústrias e comércios, bem como de escritórios de contabilidade. Mais informações sobre a capacitação estão disponíveis no telefone (51) 3343-2090.