Experimente perguntar para um profissional da área de segurança e saúde do trabalho (SST): "É importante dar treinamentos aos colaboradores da empresa para que os objetivos de segurança do trabalho sejam alcançados?". A resposta, com certeza, será: "Sim, é claro!". Talvez alguns até ponderem que o treinamento precisa ser bem-feito, com conteúdo de boa qualidade e bons tutores para ser eficiente. Mas ninguém vai duvidar de que, de fato, os treinamentos são uma importante peça na estratégia geral da área de SST. Com base nesse fato, os autores Ederson Deda, Herbert Bento e Faria Ana Paula de A. M. Carvalho perceberam uma lacuna nos livros, disponíveis em língua portuguesa, específicos sobre treinamentos da área de SST. Embora a literatura na área de SST seja vasta, faltava um livro focado nesta parte de treinamentos. Um livro que fizesse um apanhado tanto do que é mencionado nas normas regulamentadoras quanto do que se pratica no mercado.

Dessa forma, a ideia deste livro, denominado Treinamentos obrigatórios - Fique em dia com a lei trabalhista e com o eSocial, é servir de consulta, desde o estudante de segurança do trabalho até aquele profissional experiente que irá ministrar treinamentos. Com essa ideia em mente, os autores trabalharam por quatro meses pesquisando, resumindo, escrevendo e editando esse material. No interior de Treinamentos obrigatórios, será possível encontrar informações relevantes sobre os principais treinamentos da área de segurança e saúde do trabalho, além das demonstrações obrigatórias agora impostas pelo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, instituído pelo Decreto nº 8.373/2014, que é um sistema no qual os empregadores passarão a comunicar ao governo, de forma unificada, as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso-prévio, escriturações fiscais e informações sobre o FGTS. Também estará disponível uma série de materiais extras gratuitos.

Treinamentos obrigatórios - Fique em dia com a lei trabalhista e com o eSocial; Ederson Deda, Herbert Bento e Faria Ana Paula de A. M. Carvalho; All Print Editora; 100 páginas; R$ 47,20