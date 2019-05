Utilização de créditos tributários requer atenção

90

Segundo Eliézer Marins, CEO da Marins Consultoria, especializada em gestão e auditoria, a decisão traz um grande impacto no universo tributário, mas necessita de cautela e atenção. "Com esta definição, os empresários podem economizar, uma vez que a própria Receita Federal é obrigada a aceitar a compra e a venda de créditos para pagamento de impostos, porém todo novo procedimento precisa ser acompanhado em seus primeiros passos", comenta.

Uma pesquisa realizada pelo Impostômetro mostrou que, entre janeiro e maio de 2018, foram arrecadados mais de R$ 879 bilhões em impostos. Para chegar ao resultado, foram feitas pesquisas e cálculos, afinal, diferentes tributos são cobrados: no final das contas, tudo o que é consumido no País possui, em média, 33% do seu valor resumido em impostos.

Por desconhecimento, pequenas empresas pagam impostos indevidos

As pequenas empresas no Brasil deparam-se com um cenário adverso, carga tributária elevada e capital de giro limitado, estimulando-as a buscar jeitos de contornar as dificuldades do ambiente econômico. O serviço de recuperação tributária é a solução para as empresas do simples nacional, afinal, de 10 empresas, nove acabam pagando impostos de forma errada, conforme análise interna.

As empresas do Simples Nacional têm vislumbrado os benefícios da legislação para os produtos sujeitos à substituição tributária e à incidência monofásica para os impostos pagos a maior. A recuperação de impostos exige estudo e planejamento, afinal, já pagamos mais de

R$ 855 bilhões em impostos apenas neste ano, conforme dados do Impostômetro, e não queremos aumentar esse valor pagando imposto de forma errada.

Leandro Markus, sócio da Fiscalizare, menciona a insatisfação dos clientes com a dificuldade para manter o cadastro dos seus produtos atualizado. E destaca, como ponto-chave para o negócio, o êxito que a consultoria obtém no aumento do fluxo de caixa das empresas atendidas, bares, restaurantes, padarias, farmácias e autopeças são os segmentos mais prováveis para a recuperação de tributos pagos a maior.

Cabe lembrar que esse trabalho é feito sem nenhum desembolso de caixa para o empresário, uma vez que se baseia em valores recuperados junto ao Fisco, e, em média, somam R$ 28 mil por empresa.

O valor justifica-se dada a dificuldade de se acompanhar uma legislação extensa e abrangente como a brasileira, comprometedora do orçamento das empresas, haja vista, sucessivas vezes, os serviços de contabilidade pagarem mais impostos que o necessário com medo da autuação do governo.