90

683936

2019-05-22 03:00:00

O livro "Segurança e Saúde no Trabalho - NRs 1 a 37 Comentadas e Descomplicadas", da auditora fiscal do trabalho Mara Queiroga Camisassa, apresenta as Normas Regulamentadoras (NRs) relacionadas à segurança e à saúde do trabalhador, de forma didática, com exemplos e ilustrações. O propósito da leitura é contextualizar os principais conceitos, facilitando o entendimento e, consequentemente, minimizando o impacto do tempo de estudo.

Além das NRs, são abordados temas relacionados e complementares, como a jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho, bem como Portarias e Notas Técnicas.

Por suas características, a obra proporciona ao leitor um conhecimento integrado da matéria, que fará a diferença tanto na realização de uma prova quanto na vida profissional, principalmente com o advento do eSocial.

Desde a quinta edição, disponibilizamos, no Ambiente Virtual de Aprendizagem da editora, os exercícios com gabaritos e as questões discursivas, como material suplementar.

O leitor também terá acesso às atualizações da obra em função de eventuais alterações legais e/ou normativas que ocorrerem após a publicação, basta utilizar o QR Code impresso no livro.

"É o mais completo, aprofundado e didático material sobre Normas Regulamentadoras do mercado. Para o estudo ser ainda mais completo, deve o leitor acompanhar cada capítulo com a NR impressa ao lado, para vislumbrar tudo o que foi disposto na norma técnica. Este livro traz o peso de anos de experiência, de discussões, com sólido direcionamento para o que é cobrado tanto na 1ª como na 2ª fase dos concursos. Não há como fazer comparações com outras obras ou cursos. É outro nível. Ao ler, sinto que o livro eleva a capacidade de compreensão do leitor, aguça o desejo pela profissão de AFT, melhora a prudência de estudar o mais relevante para provas e estimula a coragem de seguir adiante nos estudos desse difícil concurso. Parabéns e reconhecimento à professora por conseguir transformar a matéria mais árdua na mais prazerosa", diz Márcio Bosak Rodrigues, aluno da autora.

Segurança e Saúde no Trabalho - NRs 1 a 37 Comentadas e Descomplicadas; Mara Queiroga Camisassa; Editora Método; 808 páginas; R$ 168,00