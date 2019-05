90

681832

2019-05-08 03:00:00

A Karlisnki Treinamentos Empresariais promove o curso "Gestão Financeira , fiscal e jurídica para departamento de contas a pagar", que acontece no dia 15 de maio, das 8h às 17h30min, no Largo Visconde de Cairu, 17, no Centro de Porto Alegre. Uma das principais problemáticas do ambiente empresarial reside nas normas e procedimentos que as mesmas devem seguir, pois, em grande maioria das empresas as regras para pagamento não estão claras entre o fornecedor e cliente, no sentido de que não estão escritas as formas de como se deve pagar. Desta forma, o curso tem o objetivo de transmitir aos participantes conhecimentos no aspecto Fiscal, Financeiro e Jurídico envolvendo Aspectos Legais e operacionais, que impactam no contas a pagar. Mostrar ao analista de contas a pagar de forma prática, evitando erros que sem dúvida refletiriam na Contabilidade. Mais informações sobre o curso podem ser encontradas através do telefone: (51) 3062-4580.