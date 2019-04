90

No dia 4 de maio, a Cenofisco promove o curso sobre cruzamentos e controles na gestão de informações do Sped. Com o objetivo de expor, de forma abrangente, os principais cruzamentos de informações entre os quatro principais arquivos do Sped, a qualificação visa também destacar os registros de um arquivo que influenciarão em outro e controles que os informantes deverão manter.

Seminário de Contabilidade & Negócios de Ijuí

O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) promove, nos dias 9 e 10 de maio, o Seminário de Contabilidade & Negócios de Ijuí, no Centro de Eventos da Unijuí, na rua do Comércio nº 3.000.

No dia 9, às 18h30, acontece o "CRC & Você: Reunião com os Profissionais da Contabilidade" e, às 21h, um jantar por adesão. Já no dia 10, às 9h, os painelistas Martinho Kelm, empresário do setor do comércio e da indústria e Carlos Scapini, empresário do setor da indústria, apresentam o painel sobre decisões empresariais e o papel da Contabilidade, com mediação do vice-presidente de fiscalização do CRCRS, Paulo Comazzetto.

Às 10h30, iniciará a palestra sobre EFD-Reinf 2.0 e o projeto de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), comandada pelo empresário Mauro Negruni, com coordenação de Getson Dhein, delegado regional do CRCRS. A palestra "Direito Previdenciário Rural - CAEPF e eSocial", às 11h15, tem como palestrante Ely Eduardo de Azevedo, auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil, com coordenação de André Hoffmann, delegado regional do CRCRS em Ijuí.