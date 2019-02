Transparência no trâmite das Requisições de Pequeno Valor

90

670755

2019-02-20 01:00:00

O cidadão que buscar informações sobre uma RPV (Requisição de Pequeno Valor) no site do Tesouro do Estado encontrará todos os dados do processo atualizados. Após o protocolo na Secretaria da Fazenda, o processo pode ser consultado imediatamente. Assim que o pedido é recebido na Fazenda, as informações são processadas e ficam disponíveis para consulta pelo cidadão. "Colocamos os fluxos dos processos em dia e estamos agilizando as solicitações para garantir que o cidadão tenha acesso ao andamento de sua RPV e, consequentemente, se cumpra o prazo de vencimento ou em período próximo para o pagamento", afirma o chefe da Seção de Precatórios (Sepre), Marcos Bosio.

Além disso, o novo sistema disponibiliza a informação se a RPV já está empenhada e, portanto, incluída no "contas a pagar", o que significa cumprir o prazo estabelecido. Uma das mais importantes mudanças, que asseguram transparência e precisão no acesso aos dados, é a visualização de uma planilha de cálculo com o valor exato que está sendo pago e as eventuais retenções (IR, IPE, INSS, entre outros) para os beneficiários de um determinado processo, inclusive os advogados.

Outras facilidades incluem consultas por CPF, processo judicial ou administrativo, o que possibilita ao interessado acompanhar o andamento do conjunto do processo, em se tratando de processo coletivo, bem como os eventuais honorários pagos aos advogados. A ferramenta, por enquanto, se refere exclusivamente às RPVs da Administração Direta, não incluindo autarquias e fundações.