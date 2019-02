90

O curso, prático em computador, trabalha com a montagem a partir de documentos fiscais e demais informações, com arquivos XML com transmissão, via internet, para o ambiente de teste a partir de um sistema gerador da EFD-Reinf. A qualificação será ministrada pelo instrutor Elielton Souza. A aula acontecerá na Federasul, localizada no largo Visconde de Cairu, nº 17, no centro de Porto Alegre, das 8h30 às 17h30. Inscrições e demais informações no telefone (51) 3062-4580.

No dia 20 de fevereiro, a Karlinski Treinamentos Empresariais, promove o curso sobre Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf). A qualificação objetiva demonstrar aos participantes como apresentar as novas obrigações acessórias, assim como explicar a EFD-Reinf de forma prática em computador e Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFWeb) com apresentação via slides, ambas da Receita Federal, que irão substituir a DIRF e GFIP, respectivamente.

Curso online sobre o Bloco K

A COAD Educação promove o curso online sobre o Bloco K no dia 20 de fevereiro, em dois horários: das 9h às 12h e das 14h às 17h. A qualificação tem como objetivo demonstrar as exigências fiscais estabelecidas no preenchimento do registro do Sped - Bloco K, referente ao Controle de Produção e Estoque da empresa. A aula apresenta estudos de revisão da ficha técnica, análise das perdas, impactos no processo produtivo, controles internet e procedimentos fiscais dos contribuintes obrigados à apresentação dos novos registros, utilizando como ferramenta prática o PVA do Sped Fiscal.

O programa da qualificação atende aos conceitos do Livro de Registro, os objetivos a serem atingidos com a escrituração, os estabelecimentos obrigados à escrituração, revisão do Cadastro de Produtos, assim como as fichas técnicas dos produtos, análises da produção, produção em terceiros e outros temas pertinentes ao assunto. Inscrições e informações no telefone 0800-022-7722.