Qualificação Edição impressa de 30/01/2019. Alterada em 30/01 às 01h00min Imposto de Renda de Pessoa Física

A Fisconet Cursos promove, no dia 15 de fevereiro, o curso prático de preenchimento do Imposto de Renda para pessoa física. Abordando as obrigações e particularidades do preenchimento, a qualificação procura transmitir aos estudantes noções sobre os prazos, rendimentos, restituições e declarações, além de outros aspectos. Ministrado pelo instrutor Edmílson Braga, especialista na área de Imposto de Renda, o curso é destinado a contadores, mas também aos demais interessados em otimizar seus conhecimentos acerca do assunto. Segundo o programa da qualificação, o curso vai abordar os detalhes sobre retificação, rendimentos, cadastro de pessoa física, restituição e compensação do IR, assim como particularidades das deduções, carnê-leão, bens e direitos, e especificidades de atividades, como no caso da atividade rural. A qualificação acontecerá no Palácio do Comércio, localizado no largo Visconde de Cairú nº 17, no Centro de Porto Alegre. Inscrições e demais informações no telefone: (51) 3027-8800.



Graduação em Ciências do Trabalho

A Faculdade DIEESE abre inscrições para o processo seletivo da graduação em Ciências do Trabalho. O bacharelado apresenta proposta sem paralelo no País ao ofertar conteúdo interdisciplinar entre diversas áreas de estudo, como a Economia, a História e a Sociologia. A formação permite que o aluno atue em diversas áreas profissionais, como a área sindical, parlamentar, social, cultural, de pesquisa, educação assessoria e gestão. "O curso disponibiliza conhecimento teórico para trabalhadores que conhecem bem as relações de trabalho na prática do cotidiano. O aluno que não teve acesso às universidades públicas, hoje elitizadas, tem a graduação como opção, além de encontrar uma proposta diferente da maioria das instituições particulares, hoje com ensino de massa e mercantilizado", afirma a diretora da Faculdade DIEESE de Ciências do Trabalho. A graduação dura três anos. As inscrições estão abertas até o dia 8 de fevereiro, e o processo seletivo é dividido em duas etapas: redação e entrevista. As duas fases são agendadas e realizadas no mesmo dia.



Retenções Tributárias na Fonte

De acordo com o novo regulamento do Imposto de Renda de 2018, o Cenofisco viabiliza, nos dias 30 e 31 de janeiro, o curso Retenções Tributárias na Fonte: IR, INSS, ISS, PIS, Cofins e CSLL. Com o objetivo de demonstrar aos participantes como efetuar corretamente as retenções, obedecendo à legislação tributária. Abordando a retenção do Imposto de Renda (pessoas físicas e jurídicas), a retenção das contribuições federais (PIS, Cofins e CSLL), a retenção do Imposto Sobre Serviços (ISS), bem como a retenção do INSS. Ministrado por Diego Bisi Almada, a qualificação destina-se a profissionais da área fiscal, contábil, jurídica e demais interessados no tema. O programa da qualificação é dividido em quatro partes, abordando as peculiaridades e propondo o aprofundamento em cada um dos aspectos das retenções analisadas. A qualificação acontecerá no auditório da Macro Office, na rua Piauí nº 183, no bairro Santa Maria Goretti em Porto Alegre. Mais informações no telefone: (51) 3411-9467.