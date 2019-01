'Democracia em Risco?' aborda o Brasil pós-eleição de 2018

90

665825

2019-01-23 01:00:00

Esta nova obra reúne alguns dos maiores intelectuais brasileiros na atualidade, que interpretam, a quente, os novos desafios que se colocam para o País a partir do último período eleitoral, e próximos rumos que o Brasil toma com a decisão popular tomada.

Democracia em risco? A pergunta que dá título a esta coletânea de artigos e serve como linha condutora do livro procura reagir a uma constatação: as eleições de 2018 são um marco no curso da história de nosso atual regime democrático, iniciado com a promulgação da Constituição de 1988. Fato novo, um candidato de extrema-direita de retórica virulenta e ideias conservadoras em matéria de costumes, mas vestindo novíssimo traje ultraliberal em assuntos econômicos tornou-se contendor imbatível, deixando para trás velhas figuras e partidos que haviam dominado a cena desde a conformação da Nova República.

A vitória de Jair Messias Bolsonaro suscita muitas interrogações, tanto relativas aos processos que levaram a ela quanto às suas consequências, em vários âmbitos, entre eles o social, o econômico e ambiental. Este é o desafio que se colocou aos pensadores nesta obra reunidos, notórios especialistas em áreas como ciência política, história, sociologia, antropologia, economia e direito. Trata-se de um livro de intervenção, que pretende ajudar na compreensão deste período que o País vivencia, e que tudo indica, virá a ser crucial nos rumos que tomarão nossa República e nossa sociedade.

O livro "Democracia em Risco? 22 ensaios sobre o Brasil hoje" foi lançado hoje, dia 23 de janeiro, e apresenta textos dos autores: André Singer e Gustavo Venturi, Angela Alonso, Angela de Castro Gomes, Boris Fausto, Carlos Melo, Celso Rocha de Barros, Christian Dunker, Conrado Hübner Mendes, Daniel Aarão Reis, Esther Solano, Heloisa M. Starling, João Moreira Salles, José Arthur Giannotti, Matias Spektor, Monica de Bolle, Paula Louzano e Gabriela Moriconi, Petrônio Domingues, Renan Quinalha, Ronaldo de Almeida, Ronaldo Lemos, Ruy Fausto, Sérgio Abranches.

Democracia em Risco? 22 ensaios sobre o Brasil hoje; autores citados na resenha; Editora Travessa; 328 páginas; R$ 54,90