Sincovat promove curso sobre Bloco K

O treinamento ocorrerá das 8h30min às 12h e das 13h30min às 17h30min na sede da entidade, em Lajeado. Entre os temas abordados, Sped Fiscal; conceito de Insumos; Ordem de Produção; estrutura e preenchimento do Bloco K. O valor do investimento é de R$ 100,00 para os associados do Sincovat, R$ 180,00 para profissionais com a sindical paga à entidade e R$ 230,00 para demais interessados. As inscrições podem ser efetuadas no site: www.sincovat.com.br ou ligando para (51) 3709-2798.

A teoria e a prática relacionadas ao Registro de Controle da Produção e do Estoque, denominado "Bloco K", serão o mote do curso promovido pelo Sindicato dos Contabilistas de Lajeado (Sincovat), no dia 28 de janeiro. Direcionada a profissionais do departamento fiscal, recursos humanos (RH), financeiro e tecnologia da informação (TI), contadores, administradores, consultores, economistas, auditores e analistas, a capacitação terá como facilitadora a contadora especialista nas áreas de ICMS, IPI e ISS, Marla Murillo Pinto.

Gestão Tributária de Compras

A Karlinski Treinamentos Empresariais promove curso sobre Gestão Tributária de Compras em Porto Alegre, no Largo Visconde de Cairu, 17 - 5º andar - no dia 23 de janeiro. Com o objetivo orientar os profissionais de compras quanto aos aspectos fiscais e tributários básicos, apresentando os procedimentos para cálculo dos impostos incidentes sobre as compras e o conhecimento técnico necessário para que os profissionais possam lidar com as questões tributárias, bem como mostrar com casos práticos no curso privilegiando a análise comparativa de orçamentos.

O curso acontecerá das 8h30min às 17h30min, totalizando oito horas totais de aula. Destinado para profissionais ligados aos setores de compras ou suprimentos, almoxarifado, recebimento e registro de notas fiscais, setor fiscal e contábil, gerentes e analistas financeiros e de orçamento e demais interessados no assunto "gestão tributária de compras". Mais informações sobre a capacitação podem ser encontradas através do número (51) 3062-4580.