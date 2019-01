Regras para retenção e preenchimento

90

2019-01-16 01:00:00

O programa da qualificação aborda a retenção das contribuições sociais (Pis/Pasep, Cofins e CSLL), na ordem dos seus serviços, relações com os órgãos públicos, empresas do Simples Nacional, empresas tomadores e prestadores dispensadas de realizar ou sofre, respectivamente, a retenção. O curso abordará ainda os conceitos e princípios do Imposto de Renda na Fonte. A aula acontecerá no Palácio do Comércio, localizado no largo Visconde de Cairu nº 17, no Centro de Porto Alegre, das 8h30 às 17h30. Mais informações no telefone: (51) 3062-4580.

No dia 22 de janeiro, a Karlinski Treinamentos Empresariais promove o curso com objetivo de analisar de forma prática e objetiva as regras estabelecidas para retenção do IRRF, PIS/Pasep, Cofins e CSLL. Ministrado pelo instrutor Israel Antonio de Oliveira, a qualificação destina-se ao contadores, encarregados e assistentes de departamento contábil e fiscal, financeiro, administrativo, assim como aos demais profissionais e estudantes interessados na matéria.

Lucro real e lucro presumido em Porto Alegre

A Fisconet Cursos viabiliza, nos dias 15 e 16 de janeiro, o "Curso prático de apuração do IRPJ, da CSLL, do Pis e da Cofins: lucro real e lucro presumido". Com o objetivo de orientar os participantes quanto às alterações promovidas pela Lei nº 12.973/2014, no tocante à adequação da legislação tributária à legislação societária, assim como os ajustes que devem ser efetuados no livro fiscal para a apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Além disso, a qualificação pretender orientar também às alterações promovidas na apuração do PIS e da Cofins, assim como os ajustes contábeis decorrentes dessas alterações. Ministrado por Fernando Gado, o curso tem como público alvo os profissionais das áreas contábil, societária, tributária, fiscal, auditores e demais profissionais interessados no assunto.

A aula ocorrerá no Palácio do Comércio, localizado no largo Visconde de Cairu nº 17, no Centro de Porto Alegre, das 18h30 às 22h. Inscrições e mais informações no telefone: (51) 3027-8800.