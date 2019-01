Finanças do governo é tema da obra 'Orçamento governamental'

90

O conhecimento e a avaliação financeira são a principal função do orçamento governamental. Em virtude da complexidade da gestão pública, o orçamento acaba sendo um dos principais instrumentos de decisão, alocação de recursos e plano de trabalho, sempre de acordo com a legislação vigente. Nesse contexto, o orçamento do governo é projetado de forma política, econômica, administrativa e jurídica.

O objetivo fundamental da obra de James Giacomoni, "Orçamento governamental" é explanar o padrão orçamentário aplicado a todos os entes da Federação, conforme disposto na Constituição Federal e na legislação complementar que rege o nosso País. Dividida em três partes - teoria, sistema e processo -, esta obra funciona como um verdadeiro guia para a apresentação de modelos e teorias econômicas, descrevendo o sistema orçamentário brasileiro, destacando suas principais disposições legais e técnicas, além de detalhar todas as etapas do processo orçamentário. Nesse sentido, Giacomoni aborda: a elaboração dos projetos de leis orçamentárias pelo Poder Executivo; as discussões, votações e aprovações dos projetos de leis pelo Poder Executivo; a execução orçamentária; o controle e a avaliação da execução orçamentária.

Dividido em três partes: Teoria orçamentária, Sistema orçamentário e Processo orçamentário, a obra de Giacomoni busca esmiuçar todos os detalhes que envolvem as finanças governamentais. Servindo como livro-texto dos cursos de graduação em Economia, Administração, Gestão Pública e Ciências Contábeis. Além disso, é leitura recomendada para as disciplinas de Finanças Públicas e Economia do Setor Público do curso de graduação em Economia, Contabilidade Pública do curso de Ciências Contábeis e de Direito Financeiro do curso de Direito. Ainda, "Orçamento governamental" é bibliografia para concursos públicos em diversas carreiras da administração pública e leitura de atualização para profissionais que atuam nas áreas de gestão, planejamento e orçamento governamental.

Orçamento governamental; James Giacomoni; Editora Atlas; 344 páginas; R$ 139,00; disponível em versão digital