Curso oferece práticas de registro e controle da Produção

2019-01-09 01:00:00

Destina-se a profissionais da área de tecnologia, tributária, fiscal, contábil e demais profissionais envolvidos com o assunto. O instrutor será o advogado, contador e especialista em direito tributário pela PUC-SP Ivo Riveiro Viana. Mais informações sobre a capacitação podem ser encontradas através do número (51) 3411-9467.

Novas obrigações acessórias para a EFD

A Karlinski Treinamentos Empresariais lança curso gestão tributária do novo ICMS ST - Novas obrigações acessórias para a EFD ICMS IPI E GIA. A capacitação acontece no dia 22 de janeiro, das 8h30min às 17h30min, na sede da instituição, localizada no Largo Visconde de Cairu, 17, 5º andar, no Centro de Porto Alegre.

O curso tem como objetivo capacitar e atualizar os profissionais para a atuação na área fiscal/contábil das empresas, focado no regime da Substituição Tributária do ICMS-RS, considerando os procedimentos a serem adotados pela empresa, com o intuito de cumprir com as obrigações previstas na legislação, bem como a escrituração e apuração do imposto devido na EFD ICMS IPI e a GIA. Estão incluídas as novas regras instituídas pelo decreto 54.308/18 e IN RE 48/2018.

O instrutor será o contador e consultor fiscal tributário empresarial Elielton Souza. Todos os participantes devem levar seu notebook e uma extensão para facilitar ligar na energia. Mais informações em (51) 3062-4580.