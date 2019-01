Imposto de renda para acionistas

90

663234

2019-01-09 01:00:00

Para muitos investidores da bolsa de valores, a prestação de contas com a Receita Federal revela-se mais árdua do que de fato poderia ser. Mais preocupante do que a dificuldade experimentada no momento da declaração é a falta de atenção dos investidores em relação à própria apuração do imposto que, diferentemente do que muitos pensam, não ocorre na declaração anual.

Considerando essa realidade, o objetivo do livro "Imposto de renda no mercado de ações - A tributação sobre os ganhos de pessoas físicas na bolsa de valores", de Murillo Lo Visco, é de promover a aproximação desses dois mundos normalmente considerados complexos: bolsa de valores e tributação, usando uma abordagem prática e com linguagem acessível. Nesse sentido, o livro tem o propósito de analisar detalhadamente a tributação sobre os ganhos obtidos por pessoas físicas no mercado de ações da bolsa de valores, nas várias modalidades de negociação (à vista, a termo, futuro, opções e day trade), adotando uma abordagem prática, ampla e fundamentada.

A obra de Lo Visco se destina aos investidores do mercado de ações, independentemente do perfil de suas operações, como também aos interessados no dia a dia de um acionista da bolsa.

Mesmo o investidor que apenas realiza operações simples com ações pode ficar em dúvida em relação ao modo de declarar o patrimônio que vem acumulando. E podemos esperar dúvidas ainda mais importantes quando o investidor envereda pelo caminho das operações de maior grau de complexidade, como a venda alugada de ações, o lançamento coberto, as travas e outras operações envolvendo opções ou contratos dos mercados futuro e a termo. O livro"Imposto de renda no mercado de ações - A tributação sobre os ganhos de pessoas físicas na bolsa de valores" busca solucionar essas dúvidas e, em razão da importância do tema, espera-se que a leitura seja útil não só aos investidores, mas também a contadores, auditores, consultores, advogados, professores, estudantes e a quem mais se interessar pela matéria.

Imposto de renda no mercado de ações - A tributação sobre os ganhos de pessoas físicas na bolsa de valores; Murillo Lo Visco; Editora Novatec; 312 páginas; R$ 69,00