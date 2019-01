90

2019-01-02

Rio Grande do Sul sobe 10 posições no ranking da desburocratização para abertura de empresas

Em 2018, com as ações e as novas ferramentas da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), o processo de registro e de legalização de pessoas jurídicas passou por melhorias significativas. Comparando os últimos trimestres de 2017 e 2018, houve redução na média do tempo de abertura de empresas de cerca de oito para cinco dias.

O volume de empresas abertas em até três dias aumentou em 20%, praticamente metade destas inscrições de pessoas jurídicas já estão sendo concluídos nesse prazo. A quantidade de empresas que levavam mais de sete dias para serem registradas caiu 30%.

No Rio Grande do Sul a melhora foi sentida pelos empresários e está demonstrada em números. O Estado saltou da 24ª posição no ranking dos estados com menor tempo dispendido para abertura de empresa em setembro de 2016 para a 14ª posição em novembro de 2018.

O tempo total de abertura de uma Pessoa Jurídica passou de uma média de nove dias e 12 horas em novembro de 2017 para cinco dias e cinco horas em novembro do ano que acaba de passar. Há municípios em que a abertura de uma empresa se dá em 22 horas, conforme dados da Receita Federal do Brasil no Estado.

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do RS (Jucis-RS) foi pioneira no Brasil na celebração de convênio com a Secretaria da Receita Federal para atendimento às solicitações de inscrição e alteração perante o CNPJ - cadastro nacional de pessoa jurídica. Esta parceria atingiu no mês de março de 2016 o expressivo índice de 99,98% dos atos levados à registro que tiveram o deferimento de solicitações ao CNPJ.

Hoje a Junta Comercial é o integrador estadual e, com a parceria do Sebrae-RS, integrou à Redesim 161 dos 497 municípios gaúchos, os quais respondem a Pesquisa Prévia de Viabilidade de endereço e atividades em 1 dia e 4 horas, em média. Estes mais de 160 municípios respondem por cerca de 80% das empresas do Estado que possui 1.164.450 estabelecimentos matriz e 77.750 filiais ativas.

Sejam escritórios regionais, postos de atendimento ou departamentos ligados às prefeituras municipais, todos estão conectados em uma rede capaz de cobrir as cinco regiões do Estado. Novas integrações com os Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) estão sendo programadas para se obter uma dimensão maior, atingindo a quase totalidade de pessoas jurídicas.

No Brasil, a média do tempo de abertura de empresas caiu de cerca de oito para cinco dias, comparando os últimos trimestres de 2017 e 2018. Quase metade das inscrições são realizadas em até 3 dias.

Relatório anual do Doing Business divulgado em 2018, com informações colhidas anteriormente à maior expansão da Redesim, aponta que o tempo para abertura de empresas no Brasil foi de 20,5 dias. Porém, essa percepção tende a diminuir ainda mais na medida em que os produtos previstos pela rede de integração venham a ser entregues. Para isso o sistema conta com a adesão de mais municípios, o que já vem acontecendo. Apenas em 2018, a Redesim passou a contar com a participação de 3 mil municípios aderentes em todo País.

A Redesim, criada pela Lei nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, é composta por diversos órgãos que integram o processo de registro e de legalização de pessoas jurídicas. Os expressivos resultados só foram possíveis em virtude da parceria estabelecida entre órgãos federais, estaduais e municipais que a compõem. São mais de 3.000 municípios integrados a esta grande Rede, abrangendo cerca de 85% das pessoas jurídicas ativas do País.

Neste ano, a Redesim colaborou para que o Brasil subisse 16 posições no índice Doing Business. Trata-se de um ranking internacional sobre a facilidade de realizar negócios, publicado anualmente pelo Banco Mundial. Esse foi o melhor resultado do Brasil desde que o ranking começou a ser publicado. Apesar dos expressivos resultados, são esperados avanços ainda melhores para 2019.