Gestão e fiscalização de contratos

2019-01-02 01:00:00

Será desenvolvido, entre os demais temas, o fomento da conduta ética e transparência e mediante introdução de conceitos de Compliance e de práticas preventivas da responsabilidade por atos de corrupção na gestão e contratações. Além disso, a aula contribui no aprimoramento da execução de rotinas de acompanhamento e fiscalização de contratos em geral, com identificação das competências necessárias do gestor e do fiscal dos contratos.

Sob a instrução de Roní Ribeiro, servidor de carreira do Ministério Público Federal, com experiência em fiscalização de contratos administrativos de segurança e serviços, a aula é destinada para gestores e fiscais de contratos de prestação de serviços e de fornecimento de produtos.

A Karlinski Treinamentos Empresariais promove o curso Contratos - Gestão e fiscalização (Ética e Eficiente), com o objetivo de aprimorar a atuação dos gestores e fiscais de contratos. A capacitação acontece no dia 21 de janeiro, em Porto Alegre, no Largo Visconde de Cairu, 17, 5º andar, das 8h30 às 17h30.

Encontro da Mulher Contabilista

Inseridos em um contexto altamente participativo do público não somente feminino, mas de grande parcela dos profissionais da contabilidade do sexo masculino, os Encontros Nacionais têm o objetivo de incentivar a participação feminina no cenário contábil nacional, além de promover a educação continuada dos profissionais da contabilidade.

Responsável por sua realização, a Academia Pernambucana de Ciências Contábeis (Apecicon) conta o imprescindível apoio do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRCPE).

O ano de 2019 será marcado pela realização de um evento de peso da Contabilidade. Trata-se do XII Encontro Nacional da Mulher Contabilista, que, dessa vez, acontecerá na paradisíaca praia de Porto de Galinhas, no Estado de Pernambuco, no período de 11 a 13 de setembro de 2019.

Bloco K para Empresas Contábeis

O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul (Sescon-RS) promove curso sobre o Bloco K do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) Fiscal, que acontece no dia 17 de janeiro, no Auditório do Sescon-RS em Porto Alegre (rua Augusto Severo, 168), das 08h30min às 17h30min.

Destinada para empresários, responsáveis pelo setor de produção, profissionais da área contábil, técnicos em contabilidade, analistas, assistentes e auxiliares das áreas contábil e fiscal de indústrias e comércio atacadista, o objetivo da capacitação é atualizar o participante sobre as alterações no SPED Fiscal, em especial todos os registros e lançamentos no Bloco K para 2019, destinado a criar na via digital o Livro Registro de Controle de Produção e do Estoque.

O instrutor da aula será Francisco Laranja, advogado, consultor tributarista e autor do livro "A Substituição Tributária do ICMS no Rio Grande do Sul". Mais informações podem ser encontradas ligando para: (51) 3343.2090.