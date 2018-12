Nova Sistemática de Recolhimentos Sociais

90

662185

2018-12-26 01:00:00

Ministrado por Carlos Alberto Taveira, o curso apresentará a arquitetura do eSocial e do EFD-Reinf, apresentando visões gerais sobre os dois temas. Ainda, a qualificação aborda as relações entre esses assuntos (com fundamentação jurídica nas Leis nº 8.212/91 e nº 8.036/90) com o DCTF-Web, além de esmiuçar os temas pertinentes da emissão de documentos de arrecadação da DARF/DAE. A aula acontecerá na Federasul, no largo Visconde de Cairú, nº 17, no Centro de Porto Alegre, das 8h30min às 17h30min. Inscrições e mais informações no telefone: (51) 3062-4580.

Ativo Imobilizado em Porto Alegre

Ministrado por Fábio Sanches Molina, a aula ocorrerá das 8h30min às 17h30min no prédio da Macro Office, localizado na rua Piauí, nº 183, no bairro Santa Maria Goretti em Porto Alegre. Inscrições e mais informações no telefone (51) 3411-9467.

A qualificação é destinada aos colaboradores das áreas contábil, patrimonial, fiscal, tecnologia da informação, financeira, auditoria e demais profissionais interessados no tema. O programa é dividido em sete partes, nas quais serão trabalhados as definições do CPC 27, conceitos sobre depreciação, reconhecimento e mensuração, baixas de imobilizado, ativos intangíveis e redução no valor recuperável de ativos.

4ª edição do Dia do Empresário Contábil

O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado (Sescon-RS) realiza a quarta edição do Dia do Empresário Contábil, em Porto Alegre, no dia 15 de janeiro de 2019: data que recebe uma programação voltada ao público contábil. No ano que está chegando, o advogado, empresário, professor e consultor tributarista e empresarial, Lucas Ribeiro, traz a palestra Novas Tecnologias e Inteligência Artificial no Setor Contábil, apresentando temas sobre a revolução causada pela inteligência artificial no mundo, tendências tecnológicas para o setor contábil, tendências regulatórias e os impactos com a potencial reforma tributária no Brasil, entre outros temas.

O evento, que é destinado aos associados da entidade, ocorre na sede do Sescon-RS, localizada no rua Augusto Severo, 168, no Centro da Capital. A abertura está marcada para as 18h45min, seguido da palestra de Ribeiro. Mais informações sobre a celebração através do e-mail capacitacao@sesconrs.com.br ou pelo telefone (51) 3343-2090.