90

661796

2018-12-26 01:00:00

Uma boa administração de custos, preços e lucros apresenta-se como um alicerce para o crescimento de qualquer negócio. A série Desvendando as Finanças apresenta o livro A administração de custos, preços e lucros, escrito por Adriano Leal Bruni, mestre e doutor pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP).

A obra, com uma leitura simples e didática, analisa os pontos necessários para um maior entendimento sobre os conceitos de custos, preços e lucros, dentro da logística de uma empresa. O exemplar concede acesso às planilhas e videoaulas criadas pelo autor. Repleto de exemplos e exercícios, que podem ser trabalhados com o auxílio do Excel e da calculadora HP 12C, as planilhas conferem ao leitor a possibilidade de fixação do conteúdo. Já nas videoaulas, o autor desenvolve de forma completa os temas ligados à administração dos pontos mais importantes dentro de um negócio, associando conceitos de processo de registro e apuração dos gastos à formação do preço de venda.

Em forma de guia, o livro aborda a importância em criar valor para todo e qualquer negócio, de modo que se mantenha alinhado preço e marketing à estratégia comercial da empresa. Nesse sentido, a leitura é dividida em nove etapas, nas quais os temas são voltados para as questões relativas aos custos do empreendimento. A cada capítulo, o autor apresenta um resumo dele, para facilitar a fixação. Além disso, a obra trabalha aspectos da contabilidade financeira, contabilidade gerencial, bem como aborda alguns conceitos acerca de marketing e estratégia, fundamentais para o bom andamento do negócio. Ainda, Bruni também analisa as questões de preço no comércio, nos serviços e na indústria.

Livro-texto para as disciplinas de Custos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia e Engenharia, a obra ainda se apresenta como leitura complementar para as disciplinas de Administração Financeira ou Mercadologia. Além disso, o texto também é recomendado para executivos das áreas de finanças e marketing, assim como cursos de atualização profissional.

Série Desvendando as Finanças - A Administração de Custos, Preços e Lucros; Adriano Leal Bruni; Editora Atlas; 272 páginas; R$ 89,00; disponível em versão digital