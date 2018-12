Curso aborda Bloco K e a Prática em Computador

Ministrado por Elielton Souza, o curso acontecerá na Federasul, localizada no Largo Visconde de Cairú, nº 17, no Centro de Porto Alegre, das 8h30min às 17h30min. Inscrições e demais informações pelo telefone (51) 3062-4580.

A qualificação destina-se a contadores, analistas fiscais, analistas de TI e demais profissionais envolvidos com controle de estoques, apuração de custos e escrituração fiscal digital. O curso aborda os conceitos, a periodicidade, a apresentação e a obrigatoriedade do Bloco K. É necessário que os participantes levem seu notebook para acompanhar os exercícios.

A Karlinski Treinamentos Empresariais promove, na próxima sexta-feira, dia 14 de dezembro, o curso "Bloco K - Livro de controle da produção e estoque". Trabalhando as questões práticas em computador, a qualificação tem o objetivo de apresentar os detalhes inerentes à escrituração do Bloco K P/3 no arquivo eletrônico do Sped Fiscal, ICMS, IPI, e seu layout de apresentação e atualização do Sped Fiscal.

Capacitação e eSocial e DCTF Web

A aula será realizada no prédio da Macro Office, localizado na rua Piauí, nº 183, no bairro Santa Maria Goretti em Porto Alegre, das 8h30 às 17h30. Informações e inscrições no telefone (51) 3411-9467.

No dia 17 de dezembro, a Cenofisco promove o curso sobre eSocial e Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). Com o objetivo de capacitar os participantes para analisar as regras e dados que deverão constar no eSocial, seus reflexos diretos na exportação de dados para a DCTF Web, bem como prevenir passivos pelo preenchimento incorreto dessas informações.

Demonstrações Contábeis e Balanços

No dia 19 de dezembro, o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) promove a palestra sobre demonstrações contábeis e encerramento de balanço, destinada aos profissionais da contabilidade em situação regular no Conselho e aos estudantes de Ciências Contábeis, também com cadastro.

Os palestrantes Davi Navarro Ciasca e Allan de Aquino Pereira de Lima vão abordar a avaliação das contas do Circulante e Não Circulante; conciliação das contas patrimoniais; avaliação de estoque; avaliação de ativos intangíveis; revisão dos tributos; subcontas contábeis; apuração do resultado do exercício e elaboração de notas explicativas.