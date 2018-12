Com o objetivo de capacitar os participantes com técnicas e ferramentas utilizadas no Planejamento e na Realização do Processo de Negociação, visando atingir resultados efetivos, o treinamento será aplicado de forma prática e dinâmica envolvendo situações do cotidiano empresarial, através de exposições dialogadas e escritas, a fim de preparar o profissional já em atividade. O curso será ministrado por Daniel Gunar.

A Karlinski Treinamentos Empresariais realiza curso sobre as Técnicas de Negociação em Compras, na sede de sua instituição, em Porto Alegre. A capacitação está prevista para acontecer no dia 12 de dezembro, a partir das 8h30min, no quinto andar do largo Visconde de Cairú, 17, e somará um total de oito horas de aula.

Escrituração Fiscal Digital em Santa Maria

O Sescon-RS lança curso sobre Sped, através da capacitação EFD-Reinf, DCTFWeb, EFD Fiscal ICMS/IPI e NFS-E Nacional, em Santa Maria. Prevista para o dia 7 de dezembro, a partir das 8h30min, a capacitação acontece no terceiro andar do Espaço Contábil Região Centro, localizado na rua Alameda Santiago do Chile, 115.

Demonstrações Contábeis e Encerramento de Balanço no CRCRS

O Conselho Regional de Contadores do Rio Grande do Sul (CRCRS) realiza palestra sobre Demonstrações Contábeis e Encerramento de Balanço, através do Programa de Educação Profissional Continuada, em Porto Alegre. Previsto para dia 19 de dezembro, o evento acontece auditório do Edel Trade Center, localizado na avenida Loureiro da Silva, 2001, a partir das 19h. As palestras também serão transmitida ao vivo na internet.

Os palestrantes serão o contador, professor universitário e membro do grupo de trabalho da Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado, Davi Navarro Ciasca, e o contador, auditor contábil e professor universitário, Allan de Aquino Pereira de Lima. O conteúdo abordará questões como Avaliação das contas do Circulante e Não-Circulante, Revisão dos Tributos, Subcontas contábeis, Apuração do resultado do exercício, entre outros temas.

O evento é destinado aos profissionais da contabilidade em situação regular no CRCRS e aos estudantes de Ciências Contábeis, com cadastro no Conselho.