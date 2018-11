As recentes mudanças no ambiente da Contabilidade Pública brasileira vêm representando um desafio tanto para os gestores e contabilistas que atuam nas entidades do setor público como para os pesquisadores, professores e estudantes acadêmicos que se dedicam ao tema. As dificuldades vão desde a necessidade de conciliar o "mundo orçamentário" com o "mundo patrimonial", passando pela adoção do regime de competência e implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e dos novos procedimentos contábeis patrimoniais, até compreender como os padrões contábeis internacionais aplicados ao Setor Público serão incorporados ao arcabouço legal vigente no Brasil.

É nesse contexto que surge a obra Orçamento, Contabilidade e Gestão no Setor Público, resultado de mais de 25 anos de experiência da autora Diana Vaz Lima como contadora e professora de Contabilidade Pública da Universidade de Brasília (UnB), e que por mais de 10 anos foi membro do Grupo Assessor da Área Pública do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Entendendo que as mudanças na Contabilidade estão diretamente relacionadas com o planejamento e a execução orçamentária e com os instrumentos de gestão utilizados na administração pública brasileira, o livro também explora de maneira didática as ações envolvidas desde a elaboração da proposta orçamentária até os instrumentos de controle e de auditoria utilizados, possibilitando que o leitor tenha em mãos um material completo e atualizado.

Livro-texto para as disciplinas Contabilidade Pública e Orçamento Público do curso de graduação em Contabilidade. A literatura tem papel complementar para as disciplinas administração pública e políticas públicas. Além disso, é recomendado, em especial, aos gestores, contabilistas, pesquisadores, professores e estudantes que atuam na administração pública, servindo tanto como um guia prático para os profissionais em atuação quanto um material didático aos estudantes da academia.

Orçamento, Contabilidade e Gestão no Setor Público; Diana Vaz Lima; Editora Grupo Gen; 384 páginas; R$ 89,90