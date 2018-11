O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) promove, no dia 19 de novembro, o Fórum de Tecnologia da Informação e de Auditoria Independente - Inovação Tecnológica em Auditoria.

A qualificação se inicia com o painel O uso da tecnologia em empresas de auditoria e casos práticos: como seria auditar experiências, às 14h15min, com Márcio Knogl, sócio da KPMG; e Rafael Mariante, presidente da ADVB-RS, como painelistas. Às 15h15min, o palestrante Paulo Silva, com coordenação de Flávio Ribeiro, integrante da Comissão de Estudos de Tecnologia da Informação do CRCRS, abordará as atualizações do Sped e da Nota Fiscal Eletrônica.

Às 16h, o coordenador Sidnei Lima, junto dos apresentadores Ricardo Souza e Dulce Gobbi - integrantes da Comissão de Estudos de Tecnologia da Informação do CRCRS - apresentarão um caso de uso com automação robô e, após isso, a realização de uma sessão de perguntas e respostas. O evento acontecerá no auditório do Sescon-RS, na rua Augusto Severo, nº 168, no bairro São João, em Porto Alegre.