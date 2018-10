Fechamento

Loterias

O concurso 4.813 da Quina sorteou nesta segunda-feira os números 40, 60, 65, 66 e 76. No sorteio 1.730 da Lotofácil, saíram as dezenas 01, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24 e 25. Os resultados são extraoficiais.

Sérgio Moro

Em uma série de entrevista a emissoras de TV ontem, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) declarou que pretende indicar o juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato, em Curitiba, para uma das vagas do Supremo Tribunal Federal (STF) ou mesmo convidá-lo para ser seu ministro da Justiça.

Falecimento

A Associação Riograndense de Imprensa (ARI) informou ontem o falecimento de Dona Leonor Quadros, aos 94 anos, por problemas cardíacos. Advogada, natural de Santana do Livramento, ela foi por 55 anos secretária executiva da ARI. O velório ocorre na Capela H do Cemitério Jardim da Paz, em Porto Alegre, e o enterro será às 11h30min de hoje.

IBM

O grupo americano IBM anunciou a aquisição da empresa de software Red Hat por US$ 34 bilhões (R$ 126 bilhões) para acelerar a presença da gigante da informática no mercado lucrativo das nuvens. A transação é, de longe, a maior aquisição da IBM. A aquisição ressalta os esforços da presidente-executiva da IBM, Ginni Rometty, para expandir as ofertas de software por assinatura e a redução da demanda por servidores de processamento de dados.

Halloween

Que a cada ano o Halloween ganha mais força em Porto Alegre não é mais novidade. O destaque é que, segundo os lojistas entrevistados pelo Núcleo de Pesquisa do Sindilojas Porto Alegre, a grande procura é por fantasias (50%), seguido por produtos de decoração e acessórios. Além disso, o tíquete médio estimado em compras para a comemoração do dia 31 é de R$ 110,00.

Combustíveis 1

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou ontem a proposta do aumento da mistura do biodiesel ao diesel comercializado nos postos de 10% (B10) para 15% (B15) até 2023. O aumento será escalonado, em 1 ponto percentual ao ano, a partir de junho de 2019, até atingir o B15.

Combustíveis 2

O preço do óleo diesel nas refinarias ficará cerca de 10% mais barato a partir de hoje. A queda acompanha a retração do câmbio e das cotações internacionais no último mês. A redução será de 9,62% a 10,44%, dependendo da região.