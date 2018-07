Setor exportador busca ampliar acordos comerciais

A recente onda de protecionismo no mercado internacional e as ameaças de uma guerra comercial aberta entre Estados Unidos e China - com impactos no desempenho da economia mundial - tornaram o ambiente de negócios menos previsível para o setor exportador. Antes de aproveitar as oportunidades que despontam no comércio exterior, é preciso estudar de forma criteriosa o País de destino da mercadoria, em aspectos tributários e culturais, para montar uma estratégia de exportação que traga resultado.

Diante desse quadro, o País deve concentrar esforços em abrir negociações com outros países e ampliar a participação nos mercados já conquistados, avaliam autoridades e especialistas. Assegurar novos destinos para os produtos brasileiros, porém, requer foco na capacitação profissional e no investimento em inovação, afirmam especialistas.

"Vivemos uma série de retrocessos em diversos níveis que pedem reflexão. No comércio, são duas frentes, com o recrudescimento do protecionismo, numa onda inaugurada pelos Estados Unidos, e em seu desdobramento, o conflito do país com a China. É um quadro que abala o sistema internacional", destaca o embaixador Roberto Jaguaribe, presidente da ApexBrasil. "É uma situação em que ninguém ganha. O Brasil, contudo, vem avançando em exportações e, com disciplina e investimento, pode ganhar maior inserção econômica internacional", complementa Jaguaribe.

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, cita dados da Organização Mundial do Comércio (OMC) para mostrar que o País tem mostrado fôlego nas exportações. As vendas ao exterior das 70 nações que, juntas, representam 90% do comércio global cresceram 13% nos primeiros quatro meses do ano, na comparação com igual período de 2017. No Brasil, os embarques subiram mais de 16% de janeiro a abril, um percentual superior ao registrado em países como Colômbia, México e Canadá.

"Estamos acima de importantes países como Canadá, México, Colômbia, Peru, Alemanha, França, África do Sul, Austrália e Índia. Esses números reforçam que o caminho traçado por nós está correto, apesar de ainda ter muito o que ser feito para o fortalecimento de nosso setor produtivo", disse Jorge.

"Ainda há muito a ser feito para o fortalecimento do nosso setor produtivo. Temos que continuar na melhoria do ambiente de negócios, dar estímulos aos ganhos de competitividade e combater o custo Brasil", destacou Jorge. O ministro frisou que será concluída, neste ano, a última etapa do Portal Único do Comércio Exterior, uma plataforma que elimina o uso de papel e reduz a burocracia ao conectar 22 órgãos em um único ambiente.

Nos cálculos do ministro, isso reduziria em mais de 40% o tempo para que as operações que envolvem esses órgãos sejam feitas. Diante do cenário atual, Jorge vê chance de destravar negociações envolvendo o Mercosul. "Espero concluir em agosto o tão sonhado acordo de livre-comércio entre Mercosul e União Europeia", diz Jorge.

O ministro Marcos Jorge ressaltou que a atuação do Mdic é guiada pela abertura comercial e o aumento da produtividade, da inovação e da excelência na formulação de políticas públicas. "Nossa meta é, cada vez mais, integrar o Brasil ao mundo, por meio da facilitação de comércio e da busca ambiciosa por melhor e maior acesso a mercados estrangeiros", comentou, destacando o trabalho desempenhado para atingir tal objetivo.

Nos últimos dois anos, foi revisado o posicionamento estratégico do Brasil no cenário global, com a retomada e o fortalecimento do diálogo com mais de 15 países, incluindo Estados Unidos, Argentina e China, os três maiores parceiros comerciais do Brasil. Jorge reforçou a conclusão do acordo de livre-comércio com a União Europeia e a entrega, ainda em 2018, da última etapa do Portal Único de Comércio Exterior - que beneficiará diretamente cinco milhões de operações anuais de exportação de mais de 255 mil empresas.

O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, também ressaltou a importância do Mercosul para o Brasil. Para ele, foram abertas novas oportunidades de negociação diante do aumento do protecionismo norte-americano. Nesse sentido, ele avalia que Mercosul e Brasil passariam a ser vistos como "noivas cobiçadas".

Mesmo assim, reconheceu que os avanços dependem de mudanças estruturais. "Sem produtividade e sem competitividade, não teremos inserção no comércio mundial. Daí o esforço de qualificar as empresas brasileiras, sobretudo as pequenas e as médias", ressalta Nunes.

O diretor-geral da consultoria Euromonitor International no Brasil, Marcel Motta, frisa que os maiores países do mundo são também os maiores exportadores, mas o Brasil tem desempenho em valor abaixo de nações como Coreia do Sul e Taiwan, na Ásia.

"A exportação promove ganhos de produtividade em escala, estimula a inovação e a qualificação da mão de obra, além de fortalecer as condições de concorrência e resiliência econômica das empresas do País", enumera Motta, falando sobre a força do comércio exterior como gerador de emprego e renda.

Com um forte mercado local, continua Motta, é preciso cuidado para não ficar preso a ele, o que trava os avanços em exportação. "Esse mercado interno, que, por tanto tempo, cresceu muito, já não cresce mais assim. O Brasil é grande, mas o mundo é maior. O Brasil é o quarto maior mercado em beleza e cuidados pessoais no mundo, mas representa entre 6% e 7% desse mercado global. Só vamos aumentar a renda média do brasileiro quando explorarmos melhor o mercado internacional", ressalta o diretor-geral da Euromonitor.