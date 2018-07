Analisando a Lei Anticorrupção

O livro Lei de Improbidade Administrativa Comentada aborda, de forma articulada, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992), mais conhecida como Lei Anticorrupção. A leitura propõe-se, diante da retrospectiva de sua aplicação, dar o panorama evolutivo e atual de sua influência e aplicação no ordenamento jurídico nacional. Trata-se de um dos principais instrumentos jurídicos de combate à corrupção, à desonestidade e à má-fé na Administração Pública. O tema é ainda mais relevante analisando o cenário político atual e a descrença da população brasileira perante a política nacional.

O autor, Marino Pazzaglini Filho, que é jurista, professor, procurador de Justiça aposentado do Ministério Público do Estado de São Paulo e que atua como advogado e consultor jurídico, preocupa-se em examinar artigo por artigo com profundidade. A obra suscita questões ainda controvertidas que ensejam sua aplicação concreta e o alcance de suas normas de forma sistêmica e harmônica com os princípios constitucionais, assim como com os demais segmentos do ordenamento jurídico brasileiro, em especial com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), que regula a gestão fiscal dos recursos públicos, eis que a infringência dos seus mandamentos, em geral, implica a prática de atos de improbidade administrativa. Estuda, também, os atos de improbidade administrativa descritos no Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001).

O capítulo VI, que cuida do procedimento administrativo e do processo judicial, foi inteiramente reformulado, à luz do Código de Processo Civil de 2015, com ênfase às inovações processuais destinadas à salvaguarda do contraditório, da ampla defesa, da isonomia entre as partes e da motivação adequada de todas as decisões judiciais.

Na legislação extravagante, destacamos a Lei nº 12.846/2013, denominada Lei Anticorrupção, que instituiu a responsabilização objetiva das pessoas jurídicas pela prática de atos de corrupção e de fraude em licitações e contratos administrativos.

Lei de Improbidade Administrativa Comentada; Marino Pazzaglini Filho; Editora Grupo Gen; 280 páginas; R$79,00