Busca constante pela inovação

O lançamento de uma nova plataforma e o início de um novo posicionamento institucional reforçam a inovação presente no DNA no Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS). Referência como agente de conexão entre jovens e empresas, gerando oportunidades de iniciação profissional, a organização enxerga, na inovação, uma ponte para qualificar cada vez mais seus serviços.

Sabe-se que a transformação digital é um termo que entrou, em definitivo, no vocabulário corporativo. Mas como aplicá-la na prática? Não há cartilha pronta. A sugestão, quando se fala na internalização desse conceito, é estar próximo do que há de mais moderno em tecnologia e ferramentas e trabalhar em colaboração com pessoas e empresas disruptivas.

É andando ao lado de quem vive e pensa em inovação 24 horas por dia e conhecendo cases positivos que surgem os insights. Por essa razão, o CIEE-RS tem participado de congressos e feiras para entender e se antecipar às tendências. Dois dos principais eventos corporativos que ocorreram na Capital recentemente tiveram a participação da entidade: a South Summit e a Feira Brasileira de Varejo, onde o CIEE-RS apresentou seu case de transformação digital.

Na South Summit, que reuniu mais de 20 mil pessoas de diferentes países em Porto Alegre, a entidade fez uma imersão em inovação ao acompanhar palestrantes de alta performance e contatar startups. São ensinamentos que já estão sendo incorporados à gestão do CIEE-RS e aos seus serviços e que trarão novos insights no futuro breve.

Na FBV, a apresentação da nova plataforma recebeu elogios de uma plateia qualificada, reforçando a mensagem de que a ferramenta – ainda em fase experimental – entrega o que há de mais eficiente e intuitivo. É desta forma, acompanhando de perto as mudanças tecnológicas e entendendo as preferências do público, que o CIEE-RS persegue constantemente a inovação.

