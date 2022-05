Jovens e empresas mais conectados

Estudantes logo terão à sua disposição uma nova forma de pesquisar vagas de estágio e aprendizagem. O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) lançou, em fase experimental, uma nova plataforma para otimizar a pesquisa de vagas de estágio e facilitar o cadastro de novas oportunidades, por parte das empresas.

Chamada de Conjuntos, a plataforma simplifica a candidatura e facilita a identificação de vagas pelos jovens. Com o seu acesso, o estudante poderá participar de um game que identificará suas habilidades comportamentais. Será definido, por exemplo, se ele tem um perfil mais arrojado, analítico, social, criativo ou técnico. Estas informações serão utilizadas para conectá-lo às vagas mais alinhadas ao seu perfil profissional.

Outra facilidade é que, para conhecer os processos seletivos abertos, não será mais necessário preencher cadastro e estar logado no sistema: basta selecionar o curso e a cidade, e a relação de oportunidades será apresentada.

A nova plataforma do CIEE-RS está em fase piloto e, em breve, será ampliada para toda base de estudantes e empresas, envolvendo tanto estágio quanto aprendizagem.

As empresas que lançam vagas também terão mais facilidades e mais inteligência nos processos. Ao planejarem uma nova seleção, elas poderão consultar quantos candidatos no perfil desejado o CIEE-RS dispõe em cada região do Estado. Isto permitirá, por exemplo, que uma companhia com várias unidades defina em qual cidade irá contratar um novo estagiário. As empresas também poderão consultar, de antemão, quantos candidatos com as habilidades desejadas há disponíveis, com base nos resultados dos testes de perfil.

A novidade foi apresentada na semana passada durante a Feira Brasileira de Varejo, em Porto Alegre, pelo diretor de Marketing do CIEE-RS, Cristiano Felix. Inicialmente, o novo portal está em fase piloto e acessível a 100 estudantes e 30 empresas, e apenas para estágios. Em breve, será ampliada para toda base de estudantes e empresas, envolvendo tanto estágio quanto aprendizagem.

