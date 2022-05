Atividades e oficinas vão além da literatura e do teatro

Fora os livros distribuídos e os espetáculos teatrais, o MudaMundo oferece atividades voltadas exclusivamente para os professores. As oficinas realizadas pelo projeto, acontecem de forma presencial nos municípios agendados e buscam guiar o educador a uma reflexão a respeito da situação da infância, da educação e do papel do professor na sociedade atual brasileira.

Além disso, durante a pandemia, foi criado o MudaMundo Tamo Junto, constituído por entrevistas e uma série de entrevistas com professores de vários lugares do Brasil. Inicialmente, a iniciativa procurou oferecer aos educadores um espaço de acolhimento, além de compartilhar práticas inovadoras de como manter o vínculo com os alunos, sobre o que fazer durante a pandemia, posteriormente avançando para temas como práticas anti racistas e como formar leitores na escola. Essas entrevistas são publicadas semanalmente nas redes sociais e no canal do YouTube do projeto.

Para a realização de suas atividades, o MudaMundo conta com o apoio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Também recebe o apoio de diversos patrocinadores, entre eles CNH Industrial New Holland, InBetta, Randon e Lojas Quero Quero. Em suas apresentações em Porto Alegre, o projeto contou com apoio da empresa alimentícia gaúcha Alibem.

Depois de encerrar a sua temporada de apresentações em Porto Alegre, nesta terça-feira, o MudaMundo levará suas atividades para Caxias do Sul, nos dias 1, 2 e 3 de junho, e posteriormente, de 6 a 10, para Lages (SC). Depois disso, o projeto retorna para Porto Alegre, entre os dias 20 e 24, para uma segunda temporada de espetáculos.